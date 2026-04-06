Trump Intensifica Amenazas Contra Irán Ante el Empantanamiento de la Guerra y sus Consecuencias Económicas

Donald Trump endurece su retórica contra Irán, expresando frustración por la prolongación de la guerra y las consecuencias económicas derivadas del conflicto, incluyendo el bloqueo del estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense fija ultimátums y amenaza con acciones militares mientras la situación económica en Estados Unidos se deteriora.

La frustración de Donald Trump es palpable ante las consecuencias de una guerra en Irán que se prolonga por cinco semanas y que ha generado un estancamiento con implicaciones imprevistas para la Casa Blanca, especialmente en relación con la crisis derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán. El domingo, a las 8:03 de la mañana, Trump lanzó una amenaza directa: 'Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infierno'.

Anunció que el martes sería el 'Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente', incluso fijando las 8:00 p.m. hora del Este como la hora límite. Culminó su mensaje en Truth Social con una expresión religiosa, 'Alabado sea Alá', en una aparente provocación lanzada en pleno Domingo de Resurrección para los católicos, pocas horas después de un llamamiento a la paz por parte del papa León XIV. Esta postura es un giro brusco en relación a la importancia del estrecho de Ormuz para EEUU, pues el mandatario oscila entre pedir ayuda a sus aliados para asegurar la vía marítima y afirmar que no tiene interés en ella, para luego lanzar amenazas directas a Irán. \El mensaje de Trump en Truth Social revela su creciente inquietud ante una situación que parece escaparse de su control. Desde el inicio de los bombardeos sobre Irán el 28 de febrero, Trump ha proclamado una victoria inminente, pero la realidad muestra una situación más compleja. Coincidiendo con el cumplimiento de las cinco semanas de conflicto, Irán derribó al menos un caza F-15, lo que obligó a EEUU e Israel a una arriesgada operación de rescate de los pilotos, que culminó con éxito. Ante la supuesta debilidad militar iraní, la necesidad de redoblar el ultimátum sobre la apertura del estrecho de Ormuz resulta desconcertante. El Washington Post, aludió este domingo al impacto económico de la guerra en EEUU, mencionando un incremento en los costos de Amazon y el alza de los intereses hipotecarios, además de un posible encarecimiento de productos básicos para los consumidores. La guerra en Irán ya está impactando los bolsillos de los estadounidenses, a pesar de la creación de empleos anunciada por el Departamento de Trabajo. \El aumento de las facturas energéticas, los tipos de interés y la escasez de suministros sugieren un futuro económico incierto. Una encuesta de Ipsos revela que el 56% de los estadounidenses anticipa un impacto negativo en su situación económica personal debido a la guerra. La prolongación del conflicto en Oriente Medio podría extender la subida de precios y las interrupciones en las cadenas de suministro más allá de Asia y Europa, afectando directamente a Estados Unidos. Una interrupción de tres meses en el comercio marítimo podría elevar el precio del petróleo a 170 dólares por barril, según Bloomberg, y una guerra de seis meses podría llevar a la economía mundial a una recesión. Las palabras de Trump, 'Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infierno', resuenan en un contexto de incertidumbre económica. Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, acusó a Trump de crear un 'infierno' en la región y en EEUU, afirmando que sus acciones imprudentes arrastran a Estados Unidos a un infierno y que la única solución es respetar los derechos del pueblo iraní. El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, cercano a Trump, respalda el ultimátum sobre el estrecho de Ormuz y advierte que la ventana para la diplomacia se está cerrando





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