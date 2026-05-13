Trump insistió en que su único objetivo es impedir que la República Islámica obtenga un arma nuclear mientras los estadounidenses sufren y se avergüenzan bajo sus políticas económicas

Los estadounidenses, en su mayoría, creen que las políticas del presidente han incrementado el costo de vida en sus comunidades y han provocado una situación económica más precaria. El 77 % de los estadounidenses atribuyen los problemas económicos a las políticas del presidente, con un índice de aprobación en materia económica bajo y solo un 26% de los estadounidenses aprueba su gestión de la inflación. La insatisfacción en materia económica se ha disparado hasta el 70 %, sugiriendo que algunos votantes están enfadados con Trump y que su historial puede ser punible en las elecciones de midterm de november.

Los estadounidenses le están enviando un mensaje urgente a Donald Trump : están sufriendo y culpan a sus políticas. Pero un presidente que construyó un poderoso movimiento político, en parte canalizando las quejas de la gente del interior del país sobre el desvanecimiento del sueño americano, ahora parece sordo al dolor económico que atraviesa el país.

Tiene otras prioridades, como una guerra que asciende a US$ 29.000 millones y que sigue aumentando, a la que muchos ciudadanos culpan de sus problemas financieros. El presidente está obsesionado con proyectos de legado extravagantes, como un enorme salón de baile en la Casa Blanca y hacer que un monumento que refleja la grandeza de Abraham Lincoln y George Washington se parezca a las piscinas azul celeste de sus complejos de golf.

Mientras tanto, Trump espera la entrega de un nuevo y lujoso Air Force One, un regalo de Qatar pero adaptado con dinero de los contribuyentes. Además, acaban de comenzar los trabajos de topografía para un imponente arco triunfal que se alzará sobre la capital una vez que deje el cargo





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