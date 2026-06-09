Trump insiste en que un acuerdo con Irán está cerca, pero la realidad muestra lo contrario

A pesar de que han pasado más de dos meses desde que el presidente Trump anunció un alto el fuego con Irán, sigue afirmando que un acuerdo está a punto de concretarse. Sin embargo, no hay avances reales y sus declaraciones se han repetido al menos 37 veces, generando escepticismo.

Han pasado más de dos meses desde que el presidente Donald Trump anunció un alto el fuego con Irán , afirmando en aquel momento que ambas partes estaban cerca de llegar a un acuerdo.

El 7 de abril, Trump declaró en redes sociales que las negociaciones estaban muy avanzadas, pero que necesitaban dos semanas para que el acuerdo se finalizara y se concretara. Concluyó diciendo que era un honor que este problema de larga data estuviera cerca de resolverse. Por supuesto, no hubo solución. Pero, aun así, Trump ha pasado los dos meses siguientes dando a entender que un acuerdo estaba a la vuelta de la esquina.

Mucho. Incluyendo el período anterior al alto el fuego, lo ha hecho al menos 37 veces. Esa es la cantidad de veces que ha dicho directamente, en publicaciones en redes sociales, apariciones públicas y llamadas telefónicas a los medios, que un acuerdo estaba cerca o que Irán estaba desesperado por llegar a uno.

Personas pasan en bicicleta junto a una cartelera que muestra al difunto líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, y al difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en una calle de Teherán el 6 de junio de 2026. No hay indicios de que eso sea más cierto hoy que el 7 de abril.

Pero Trump sigue diciéndolo, ya sea porque está delirando, porque intenta calmar a los mercados financieros o porque cree que puede hacerlo realidad con solo desearlo. Pero está claro que ya no es una afirmación que la gente deba tomarse en serio. Todo comenzó el 23 de marzo, menos de un mes después del inicio de la guerra.

Trump habló con los periodistas a las afueras del Air Force One sobre las supuestas conversaciones de paz y mencionó puntos de acuerdo importantes, diría yo. Casi todos los puntos de acuerdo. De hecho, Irán negó que hubiera negociaciones. Al día siguiente, empezó a repetir lo que se ha convertido en un argumento recurrente: que Irán estaba desesperado por llegar a un acuerdo.

Creo que vamos a acabar con esto, añadió Trump. No puedo asegurarlo. Para el 25 de marzo, se decía que Irán deseaba llegar a un acuerdo a toda costa. El 26 de marzo, en una reunión de gabinete, Irán suplicaba por un acuerdo.

A pesar de estar tan ansioso por cerrar ese acuerdo, Irán se ha resistido de alguna manera durante dos meses y medio más. El 29 de marzo, durante una rueda de prensa improvisada con periodistas a bordo del Air Force One, se le preguntó a Trump si preveía cerrar un acuerdo la semana siguiente, a lo que respondió: Sí, veo un acuerdo con Irán.

El presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, de camino a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 29 de marzo. En este punto, las predicciones de Trump comenzaron a volverse más insistentes. El 6 de abril, declaró que habían estado muy cerca de un acuerdo antes de sufrir un revés. Al día siguiente, anunció el alto el fuego, que originalmente debía durar dos semanas mientras ambas partes ultimaban un acuerdo.

Una semana después, el 15 de abril, le comentó a Fox Business: Creo que está cerca de terminar, lo veo como muy cerca de terminar. Ya veremos qué pasa, añadió. Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. En los días siguientes, Trump prácticamente se aseguró de que todo había terminado: A pesar de que eso no se concretó, Irán seguía deseando llegar a un acuerdo el 30 de abril.

Cuando termine la guerra, lo cual no debería tardar mucho, apostó a los periodistas el 1 de mayo. Trump se abstuvo de hacer predicciones durante un tiempo, antes de anunciar el 18 de mayo que retrasaba los ataques militares dos o tres días a petición de los países de Medio Oriente, porque creen que están muy cerca de llegar a un acuerdo. En ese momento, incluso Trump pareció reconocer con qué frecuencia esas predicciones habían fallado.

Hemos tenido periodos en los que creíamos estar muy cerca de llegar a un acuerdo y no funcionó, indicó Trump, antes de añadir: Pero esto es un poco diferente. No fue diferente, el presidente no se desanimó. Esta persistencia en afirmar que un acuerdo está próximo, a pesar de la evidencia en contrario, ha generado escepticismo tanto entre analistas como en la comunidad internacional.

La falta de avances concretos y la reiteración de promesas incumplidas han minado la credibilidad de las declaraciones de la Casa Blanca. Mientras tanto, la situación en la región continúa siendo tensa, y las partes enfrentadas no muestran señales de ceder en sus posiciones. El tiempo dirá si finalmente se logra un entendimiento o si estas afirmaciones quedan en el olvido como parte de una estrategia de comunicación que busca influir en la percepción pública





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