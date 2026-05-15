Trump insensible con las finanzas de los estadounidenses y su enfoque en Irán

El presidente Donald Trump ha estado gobernando durante todo su segundo mandato como un hombre que ejerce un poder sin restricciones, lo que suele provocarle frustraciones más adelante cuando ese enfoque choca de frente con la realidad. Su desliz de esta semana, cuando dijo que no tomó en cuenta las finanzas de los estadounidenses mientras intentaba resolver la guerra con Irán, resume el problema.

El presidente Donald Trump ha gobernado durante todo su segundo mandato como un hombre que ejerce un poder sin restricciones, lo que suele provocarle frustraciones más adelante cuando ese enfoque choca de frente con la realidad.

Su desliz de esta semana, cuando dijo que no tomó en cuenta las finanzas de los estadounidenses mientras intentaba resolver la guerra con Irán, resume el problema. Cuando se le preguntó el martes cuánto influían las preocupaciones económicas de los estadounidenses en su impulso por alcanzar un acuerdo de paz, Trump respondió: ‘En absoluto’.

‘Lo único que importa cuando hablo de Irán que no puede tener un arma nuclear’, dijo Trump. ‘No pienso en la situación financiera de los estadounidenses. No pienso en nadie. Pienso en una sola cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Eso es todo’





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