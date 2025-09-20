Trump firma políticas para reformar la inmigración laboral: Visa H-1B y 'tarjeta dorada'

El expresidente Trump implementa nuevas políticas que buscan proteger a los trabajadores estadounidenses y atraer a profesionales e inversores altamente cualificados. Se incrementan las tarifas de la visa H-1B y se establece un nuevo programa de 'tarjeta dorada'.

Según la proclamación firmada hoy por el expresidente Trump , el aumento de las tarifas que las empresas pagan para contratar a trabajadores extranjeros con la visa H-1B tiene como objetivo 'proteger a los trabajadores estadounidenses'. La administración busca garantizar que los extranjeros contratados posean una cualificación tan alta que no puedan ser reemplazados por ciudadanos estadounidenses, según declaraciones oficiales.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, expresó durante la ceremonia de firma que 'la idea es que las grandes empresas tecnológicas y otras grandes compañías dejen de capacitar a trabajadores extranjeros'. Se espera que este cambio impulse a las empresas a contratar y formar a ciudadanos estadounidenses en lugar de depender de mano de obra extranjera barata. Lutnick agregó que las empresas tendrán que pagar salarios completos a los empleados, además de una tarifa anual de 100,000 dólares por la visa. Esto, según el secretario, haría que la contratación de extranjeros sea menos rentable, incentivando a las empresas a invertir en talento local. Lutnick afirmó que 'todas las grandes empresas están de acuerdo' con esta nueva política, sugiriendo un amplio respaldo de la industria. \El expresidente Trump ha criticado previamente el programa de visas H-1B, argumentando que no solo desalienta la contratación de trabajadores estadounidenses, sino que también ejerce presión a la baja sobre los salarios. La visa H-1B, un visado de no inmigrante, permite a las empresas estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. Este programa ha sido ampliamente utilizado por empresas del sector tecnológico, incluyendo aquellas asociadas con figuras como Elon Musk. Datos gubernamentales estiman que aproximadamente 700,000 personas residen actualmente en Estados Unidos con este tipo de visa, la mayoría provenientes de la India. La nueva política, por lo tanto, representa un cambio significativo en la política de inmigración laboral, buscando reorientar el flujo de talentos hacia profesionales con las habilidades más excepcionales y alineados con los intereses económicos del país. Este cambio se produce en un contexto de debate sobre la competitividad global y la necesidad de proteger el empleo local.\Además de las medidas relacionadas con la visa H-1B, el expresidente Trump también firmó una orden ejecutiva para establecer un nuevo programa dirigido a extranjeros altamente especializados y con un fuerte respaldo financiero, denominado 'tarjeta dorada'. Este programa busca atraer a individuos con habilidades extraordinarias que estén dispuestos a invertir significativamente en Estados Unidos. Según Lutnick, el programa ofrecerá una vía rápida para la obtención de visas a aquellos que inviertan un millón de dólares en el Tesoro estadounidense o dos millones si son patrocinados por una empresa. Se espera que este programa atraiga a inmigrantes con un nivel profesional superior al promedio estadounidense, contribuyendo así al crecimiento económico y la innovación. El secretario de Comercio afirmó que el objetivo es atraer a personas que no solo ocupen empleos, sino que también creen empresas y generen nuevas oportunidades laborales para los estadounidenses. Se estima que este programa podría generar más de 100,000 millones de dólares para el Tesoro de los Estados Unidos, fondos que se utilizarán para reducir impuestos y la deuda pública, según Lutnick. Este doble enfoque, que combina restricciones en la visa H-1B con incentivos para inversores y profesionales altamente cualificados, marca un intento de redefinir la política de inmigración laboral en Estados Unidos





