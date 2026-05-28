Trump firma controvertido fondo de 1.800 millones para blindarse de investigaciones y ampliar su inmunidad

El presidente Donald Trump aprueba un fondo de casi dos mil millones de dólares que busca protegerlo de futuras averiguaciones fiscales y judiciales, generando críticas por su potencial uso como herramienta de represión política y ampliación de la inmunidad presidencial.

El presidente Donald Trump ha suscrito un acuerdo con su propio aparato estatal para crear un fondo de casi 1.800 millones de dólares destinado a contrarrestar la supuesta "instrumentalización" de la justicia.

La maniobra, anunciada en mayo de 2026, representa el último episodio de una serie de iniciativas que buscan blindar al mandatario contra futuras investigaciones tanto del Congreso como de futuras administraciones y de entidades independientes. El secretario interino de Justicia, Todd Blanche, firmó el pacto ante el Capitolio, mientras el Departamento de Justicia emitía un comunicado que presentaba el fondo como una herramienta para atender denuncias de "guerra jurídica" y proteger a ciudadanos que hayan sufrido tratos injustos por sus creencias.

Según el propio DOJ, la medida responde a la filtración ilegal de declaraciones de impuestos del presidente y a la percepción de que administraciones anteriores usaron sus agencias para perseguir a adversarios políticos. Los críticos señalan que el acuerdo constituye una ampliación sin precedentes de la inmunidad presidencial, al incluir disposiciones que eximen al presidente, sus empresas y su familia de auditorías fiscales pasadas.

Un anexo, publicado discretamente al día siguiente de la firma, indica que el IRS renunciaría a revisar los impuestos de Trump a cambio de la desestimación de una demanda de 10.000 millones de dólares que el exmandatario había interpuesto contra el gobierno federal por la supuesta divulgación indebida de su información tributaria. Gregg Nunziata, director ejecutivo de la Sociedad para el Imperio de la Ley, denunció que el fondo funciona como una herramienta corrupta para castigar a los enemigos políticos y recompensar a los aliados, incluso cuando estos hayan cometido delitos en beneficio del presidente.

La medida también introduce criterios amplios para determinar quiénes pueden beneficiarse del fondo, lo que podría desalentar la cooperación de testigos y legisladores en investigaciones del Congreso. Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de erosión de los controles establecidos tras Watergate, cuando en la década de los setenta el Congreso aprobó restricciones al poder ejecutivo y los tribunales apoyaron esas normas.

Expertos constitucionales, como el profesor Adam Zimmerman de la Universidad del Sur de California, advierten que el equilibrio de poderes está pasando de un modelo de control disperso a una concentración de autoridad en la figura del presidente. La Corte Suprema conservadora ha facilitado esta transformación, permitiendo que el ejecutivo extienda su alcance sin los frenos tradicionales del Legislativo y de los organismos de vigilancia independientes.

La creación del fondo antiinstrumentalización, surgida de una demanda de dudosa legalidad contra el Servicio de Impuestos Internos, muestra cómo la administración de Trump está dispuesta a utilizar cualquier recurso jurídico para consolidar su posición y limitar la rendición de cuentas, sentando un precedente que podría perdurar más allá de su mandato





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