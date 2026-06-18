Trump firma acuerdo con Irán en cena en Versalles junto a Macron

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó un memorando de entendimiento con Irán durante una cena en el Palacio de Versalles, con la mediación de Francia. El acuerdo de 14 puntos establece un alto el fuego y el levantamiento de sanciones, en un intento por poner fin al conflicto iniciado en febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , firmó el miércoles por la noche el memorando de entendimiento con Irán durante una cena en el Palacio de Versalles , en presencia del presidente francés Emmanuel Macron .

El acuerdo, alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, busca poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. Trump respondió escuetamente a la prensa: "Está firmado... lo firmé en Versalles". Posteriormente, la Casa Blanca y Macron difundieron un video del momento, donde se ve al mandatario firmando el documento y entregándoselo al secretario de Estado, Marco Rubio, ante la mirada de los presentes.

El memorando fue enviado a Teherán, donde también se procedió a la firma por parte del gobierno iraní, según confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán. Suiza actuó como intermediario en el proceso, aunque Estados Unidos no ratificó oficialmente este extremo. El documento de 14 puntos establece un alto el fuego inmediato y permanente en todos los frentes, incluido el Líbano, y aborda cuestiones clave como el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

Durante un período de transición, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos se compromete a levantar el bloqueo naval contra puertos iraníes en un plazo de 30 días. Como parte del acuerdo final, Washington levantará todas las sanciones, liberará activos congelados y elaborará un plan de reconstrucción valorado en 300.000 millones de dólares.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó el acuerdo como "un paso importante en la buena dirección para nuestros compatriotas que permitirá obtener pronto una bajada de los precios de la energía". La comunidad internacional ha recibido con cautela el anuncio, mientras que analistas destacan la rapidez con la que se alcanzó el entendimiento tras el inicio de las hostilidades.

La firma en Versalles, un escenario cargado de simbolismo histórico, subraya el papel mediador de Francia y la Unión Europea en el conflicto. Macron, quien ha mantenido una posición activa en la diplomacia internacional, aprovechó la cena para reforzar los lazos con Trump y respaldar el proceso de paz.

No obstante, persisten dudas sobre la implementación del acuerdo, especialmente en lo relativo a las inspecciones nucleares y las garantías de seguridad regional. El memorando deberá ser ratificado por los parlamentos de ambos países, un proceso que podría enfrentar resistencias políticas tanto en Washington como en Teherán. Mientras tanto, las primeras reacciones en los mercados internacionales han sido positivas, con una caída en los precios del petróleo ante la perspectiva de una mayor estabilidad en el Golfo Pérsico.

Este acuerdo representa un giro significativo en la política exterior estadounidense, que busca desescalar tensiones en Oriente Medio y reorientar sus prioridades estratégicas hacia otras regiones





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