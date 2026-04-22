Trump extiende alto el fuego con Irán ante el hermetismo y la división interna en Teherán

El presidente Trump prolonga la tregua con Irán ante la falta de respuesta a sus propuestas diplomáticas y la percepción de fracturas internas en el mando iraní, manteniendo la presión sobre el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump encabezó una jornada de alta tensión en la Casa Blanca, congregando a su equipo de seguridad nacional para definir el rumbo estratégico de la relación con Irán . En un momento crítico, con el plazo del alto el fuego a punto de expirar, la administración estadounidense se encontraba en un estado de incertidumbre total debido al silencio absoluto proveniente de Teherán. El vicepresidente J. D.

Vance, quien tenía programado un viaje inminente a Pakistán para liderar las negociaciones presenciales, permanecía a la espera en la Base Conjunta Andrews, mientras los altos mandos, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Defensa Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Caine y al director de la CIA John Ratcliffe, analizaban el impacto de esta falta de comunicación. Estados Unidos había enviado previamente una hoja de ruta con puntos fundamentales para destrabar el diálogo, pero el hermetismo iraní dejó las agendas diplomáticas en el aire. La evaluación del gabinete de Trump apunta a una profunda fractura interna dentro de la cúpula de poder iraní. Según informes de inteligencia y comunicación con mediadores pakistaníes, encabezados por el jefe militar Asim Munir, el liderazgo de la República Islámica atraviesa una crisis de consenso. Esta parálisis decisoria parece centrarse en torno a la figura del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, cuya falta de directrices claras ha generado confusión entre sus subordinados. Washington sospecha que esta ambigüedad, exacerbada por sus propios esfuerzos estratégicos de presión, ha dejado a los negociadores iraníes sin un margen de maniobra definido, especialmente en temas críticos como el enriquecimiento de uranio y las reservas actuales del material nuclear, que representan el mayor obstáculo para alcanzar un acuerdo definitivo de paz. A pesar de la parálisis momentánea, el presidente Trump optó por una estrategia de cautela diplomática. En lugar de autorizar una escalada militar, anunció a través de su plataforma Truth Social la extensión indefinida del cese al fuego, calificando al régimen iraní de profundamente dividido. Trump ha dejado claro que, aunque busca cerrar este conflicto para capitalizar una victoria política, no cederá ante las exigencias de levantar el bloqueo en el estrecho de Ormuz antes de concretar un acuerdo vinculante. Por su parte, Teherán insiste en la apertura de sus rutas comerciales como condición sine qua non para el diálogo. Esta tensa espera, donde ambos actores sufren el impacto económico del cierre del estrecho, mantiene a la región en vilo. La diplomacia pakistaní continúa ejerciendo presión para sentar a ambas delegaciones a la mesa, mientras Trump sostiene que, si bien el conflicto se encuentra en una etapa de estancamiento, el tiempo adicional podría permitir que Irán resuelva sus disputas internas y ofrezca una respuesta unificada. Mientras tanto, el equipo de seguridad nacional permanece en alerta, con la capacidad logística lista para reactivar las conversaciones tan pronto como se reciba una señal clara de voluntad negociadora desde Teherán, cerrando así este capítulo de incertidumbre en una de las zonas geopolíticas más inestables del mundo





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