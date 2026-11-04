Trump enfrenta minoría en el Congreso y busca reafirmar poder ejecutivo

Tras la derrota republicana en las intermedias, Donald Trump prepara un giro hacia la vía ejecutiva y la política exterior para mantener su relevancia política en Washington.

El presidente Donald Trump, tras ser rechazado contundentemente por los votantes la noche del martes, entra en la fase final de su carrera política como funcionario electo, debilitado pero más decidido que nunca a mantener un control férreo del poder. Los últimos años de su presidencia serán frustrantes, admiten muchos de sus aliados, mientras los demócratas emprenden las investigaciones prometidas que podrían involucrar al presidente y a sus principales aliados.

Respuesta a la derrota electoral republicana

La respuesta inmediata de Donald Trump ante la derrota de su partido en las elecciones intermedias ha sido atribuir la pérdida a factores externos en lugar de asumir la responsabilidad directa. El presidente ha señalado reiteradamente los antecedentes históricos que muestran que el partido del presidente en ejercicio suele perder en las elecciones intermedias. Asimismo, ha criticado públicamente la falta de popularidad de ciertos candidatos republicanos y su incapacidad para recaudar fondos de manera eficaz, elementos que considera fundamentales para el resultado negativo.

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Este desempeño electoral representa el peor escenario posible para la administración Trump, un resultado que, sin embargo, el presidente y sus asesores habían anticipado y para el que se habían preparado con antelación. La intensa campaña de un mes que el mandatario realizó por estados republicanos tenía como objetivo principal conservar las mayorías de su partido en el Congreso, además de demostrar su posición única como líder indiscutible del movimiento conservador. Aunque el resultado fue decepcionante, la perspectiva de ser considerado un presidente con menor influencia política está llevando a Trump a evaluar nuevas formas de reafirmar su relevancia en la escena política nacional.

Estrategia mediante el poder ejecutivo

Ante la imposibilidad de avanzar en su agenda legislativa, el equipo del presidente lleva meses explorando formas de ejercer amplias facultades ejecutivas para impulsar aspectos de su política que ya no parecen tener posibilidades de obtener la aprobación del Congreso. En particular, temas sensibles como la inmigración y el gasto federal se han convertido en focos prioritarios para ser implementados vía decreto. Personas cercanas al presidente afirman que Donald Trump está dispuesto a llevar al límite su poder ejecutivo para imponer sus objetivos políticos y sociales sin la restricción de la cooperación bipartidista.

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La dinámica del poder legislativo cambiará drásticamente en los próximos meses. Los demócratas, ahora fortalecidos por el control del Congreso, estarán bajo una presión significativa para demostrar su capacidad de gobernar efectivamente. Esta necesidad podría incentivarlos a negociar con Trump en algunas áreas específicas, aunque el presidente también se ha autodenominado "Sr. Veto" al reflexionar sobre cómo manejaría una situación en la que los demócratas controlaran el poder legislativo. Su historial durante su primer mandato presidencial no inspira precisamente confianza en la cooperación entre partidos, lo que sugiere que los choques políticos serán la norma.

Enfoque en política exterior y obras internas

Una de las áreas donde Donald Trump espera ejercer su influencia sin las restricciones que suponían las preocupaciones de los votantes por el excesivo tiempo que dedicaba a la política exterior es la guerra contra Irán. A corto plazo, eso podría significar una rápida reanudación del conflicto, algo que Trump ha insinuado claramente que está dispuesto a hacer una vez terminada la temporada de elecciones intermedias. Los negociadores estadounidenses e iraníes habían intentado sin éxito alcanzar un nuevo acuerdo durante los últimos días antes de la jornada electoral.

Además de los asuntos de seguridad nacional, se espera que Trump se vuelque de lleno en los proyectos de construcción que ha impulsado en Washington. Según personas familiarizadas con el tema, el presidente asistirá a tres importantes cumbres internacionales durante las próximas semanas, dedicando más tiempo a la diplomacia y a la proyección de su legado. Un ejemplo claro de esta priorización ocurrió el día después de las elecciones, cuando Trump convocó un evento improvisado para mostrar las obras del salón de baile de la Casa Blanca, culminando con la colocación de la última viga de acero en la ciudad de Washington el 4 de noviembre de 2026.

Futuro del liderazgo republicano

Mientras Donald Trump reconfigura su estrategia de gobierno, muchos miembros de su partido comienzan a imaginar un futuro sin él como líder del movimiento conservador. Los republicanos terminarán por buscar al sucesor de Trump, quizá antes de lo que el presidente esperaba, lo que añade una capa adicional de complejidad a los últimos meses de su mandato. Aunque no ha descartado intentar alcanzar acuerdos con los demócratas, la relación entre ambas partes dependerá en gran medida de la agresividad con la que el nuevo Congreso ejerza sus facultades de supervisión.

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Una fuente involucrada en las conversaciones internas sobre la estrategia de la administración declaró que, aunque Trump podría mostrarse conciliador inmediatamente después de las elecciones, su comportamiento en los próximos años dependerá de cómo los demócratas ejerzan su poder. La fuente precisó que si tienes un Congreso dispuesto a llegar a acuerdos, él es un negociador; sin embargo, si tienes un Congreso que llega y de inmediato se concentra únicamente en las investigaciones, entonces verás una versión muy diferente de Trump. Este escenario define la dinámica de los años restantes en la Casa Blanca.