El presidente Donald Trump ha sido cuestionado por el aumento significativo en los costos de la renovación del salón de baile de la Casa Blanca, que ahora supera los 400 millones de dólares. A pesar de sus afirmaciones de que el proyecto no implicaría gastos para los contribuyentes, el Congreso ha solicitado 1.000 millones de dólares para mejorar la seguridad relacionada con el proyecto. Esto ha generado controversia y ha puesto en duda la transparencia de las promesas iniciales de Trump.

Durante meses, el presidente Donald Trump ha insinuado que el presidente saliente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría haber cometido un delito debido al aumento del 30% en los costos de renovación de la sede de la Fed durante su mandato.

Sin embargo, el costo de la propia renovación de Trump, el salón de baile de la Casa Blanca, ha experimentado un aumento aún mayor en comparación con su estimación original. Además, cada vez es más evidente que Trump no decía la verdad cuando afirmó que el proyecto no implicaría ningún costo para los contribuyentes.

La gran noticia del lunes fue que la Comisión Judicial del Senado, controlada por los republicanos, solicitó 1.000 millones de dólares en financiamiento que podría destinarse a la seguridad relacionada con el salón de baile de 400 millones de dólares. El dinero, incluido en un esperado proyecto de ley de línea partidista centrado en la aplicación de la ley de inmigración, está destinado a ajustes y mejoras de seguridad.

Los usos de seguridad incluyen trabajos en los terrenos de la Casa Blanca para apoyar mejoras por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos relacionadas con el Proyecto de Modernización del Ala Este. Este proyecto es el nombre del reemplazo del Ala Este por el salón de baile de Trump.

Esto no significa que se utilicen todos los 1.000 millones de dólares para fines relacionados con el salón de baile, pero ningún otro proyecto se menciona en esa sección del proyecto de ley. Esto es difícil de conciliar con la retórica previa de Trump sobre los costos. Desde el inicio de este proceso de nueve meses, Trump ha enfatizado que no implicaría dinero de los contribuyentes, solo fondos de donantes y de él mismo.

En septiembre, dijo: Yo lo estoy pagando; el país no. En octubre, agregó que se pagaría al 100% por mí y algunos amigos míos. En diciembre, dijo que sería gratis. En febrero, citó que sería sin cargo para el contribuyente. Y en marzo, dijo que implicaría cero dólares de los contribuyentes.

Sin embargo, los costos de seguridad propuestos son la segunda vez en solo una semana que los aliados de Trump en el Congreso han propuesto financiamiento de los contribuyentes para el enorme proyecto. Después del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el mes pasado, los senadores republicanos Lindsey Graham de Carolina del Sur, Katie Britt de Alabama y Eric Schmitt de Missouri presionaron para que los contribuyentes pagaran la factura de 400 millones de dólares para la construcción del salón de baile en sí, en lugar de los donantes y Trump.

Sugirieron que las cuestiones de seguridad así lo exigían. La Casa Blanca no ha respondido a una pregunta de CNN sobre si está a favor de esa propuesta, pero señaló el martes que apoya la solicitud de seguridad de 1.000 millones de dólares. La Casa Blanca aplaude la última propuesta del Congreso en su paquete de reconciliación, que incluye fondos adicionales para mejoras de infraestructura de seguridad en relación con el muy atrasado Proyecto de Modernización del Ala Este.

El Congreso ha reconocido correctamente la necesidad de estos fondos. La oficina del senador Chuck Grassley, quien lidera la Comisión Judicial, sugirió que el dinero para la seguridad del salón de baile no era técnicamente para el salón de baile. El proyecto de ley dice que el dinero no puede ser utilizado para elementos no relacionados con la seguridad del proyecto.

Sin embargo, los costos de seguridad parecerían ser una parte significativa del propio proyecto. Los 1.000 millones de dólares en seguridad son mayores que la etiqueta de precio de 400 millones de dólares que la Casa Blanca ha fijado para la construcción del salón de baile. El antiguo Ala Este se asentaba sobre un búnker subterráneo.

Hay mucho secretismo en torno a la reconstrucción de ese búnker, aunque Trump ha dicho que sería un complejo enorme debajo del salón de baile, incluyendo un refugio antiaéreo y otra de seguridad de grado militar. Esa etiqueta de precio de 400 millones de dólares también ha demostrado cuánto se han movido los límites en este proyecto. De hecho, esa cifra ya es el doble de lo que inicialmente propuso la Casa Blanca.

Cuando se anunció el proyecto, se estimó que costaría 200 millones de dólares. Luego, en septiembre, Trump dijo que sería un poco más grande y costaría 250 millones de dólares. En octubre, aumentó a 300 millones de dólares. Luego, en diciembre, Trump subió el precio a 400 millones de dólares.

La Casa Blanca también ha hecho otras promesas sobre el proyecto que no se cumplieron, incluyendo que la construcción del salón de baile no requeriría demoler el ala este existente. Luego, el ala este fue demolida de manera impactante y de repente en octubre





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