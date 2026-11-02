Trump en su gira final: El costo político de su obsesión personal

Donald Trump cierra la temporada electoral con mítines centrados en su figura, no en la economía. Analizamos el impacto en el electorado republicano y las protestas en Carolina del Sur durante esta gira de despedida.

El presidente Donald Trump ha cerrado la temporada de elecciones intermedias en Estados Unidos con una intensísima gira por los estados más leales al Partido Republicano. Sin embargo, el mensaje central de sus apariciones públicas ha sufrido un cambio drástico y, para muchos observadores, preocupante. En lugar de centrarse en temas de fondo como el costo de vida o la dirección del país, el foco se ha desplazado casi por completo hacia la persona del propio mandatario. Sus discursos invitan a los votantes a actuar como si él estuviera directamente en la papeleta electoral, un giro retórico que contrasta con su creciente impopularidad en ciertos sectores.

La obsesión con la figura presidencial

A bordo del Air Force One, Trump ha visitado regiones que, hace apenas unos meses, ni siquiera eran consideradas competitivas en el panorama político nacional. En conversaciones privadas, el presidente ha admitido que estos mítines podrían ser los últimos en los que él aparece como el principal abanderado del partido. Esta confesión transforma los veintitantos actos celebrados durante el mes en lo que se ha descrito como la última versión de un fenómeno político singular. En efecto, la serie de eventos ha adquirido el tinte inevitable de una gira de despedida.

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El hombre que transformó radicalmente al Partido Republicano y a la política estadounidense, mitin estridente tras mitin estridente, ahora parece abandonar el escenario principal. Su salida se acompaña de una referencia cultural específica: el ritmo de la canción de los años ochenta "YMCA". La CNN ha recorrido el país para cubrir estas apariciones durante las últimas dos semanas, incluyendo actos en estados clave como Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia, Michigan, Mississippi, Texas y Ohio. Los reporteros en el terreno han documentado una realidad compleja y, en ocasiones, desconcertante sobre el terreno.

Electorado republicano en Kansas

En Wichita, Kansas, la periodista Betsy Klein asistió a mítines de campaña en nueve estados diferentes, incluyendo visitas múltiples a algunas localidades. Su experiencia, basada en la cobertura de las campañas presidenciales de 2016 y 2020, con una interrupción para Biden-Harris en 2024, revela un cambio notable en la composición del público. El día del anuncio de su candidatura en junio de 2015 en el Hoyt Sherman Place de Des Moines, el público era relativamente bipartidista. La curiosidad y la indecisión electoral predominaban entre la audiencia.

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Hoy, la dinámica ha cambiado por completo. Las personas con las que se ha cruzado la reportera en este ciclo electoral indican casi sin excepción que tienen previsto votar por la lista completa del Partido Republicano. Estos asistentes son los partidarios más fervientes de Trump y de su movimiento MAGA. No obstante, Kansas presenta una excepción interesante. Este estado, que votó por Trump por un margen de dieciséis puntos en 2024 y no ha elegido a un demócrata para el Senado desde 1932, muestra señales de agotamiento.

En el mitin celebrado el 19 de octubre en Park City, un suburbio de Wichita, se habló con una madre joven que aún no había decidido su voto en la contienda al Senado entre el republicano Roger Marshall y el demócrata Adam Hamilton. Hamilton es pastor de una megaiglesia, pero la preocupación principal de la votante era la economía. Un propietario de pequeña empresa confesó que, tras asistir al mitin, decidió votar por Hamilton. "Realmente creo que Kansas ya está harto, y aquí somos muchos los que vamos a votar y marcar la diferencia", afirmó con claridad.

Protestas y disturbios en Carolina del Sur

Mientras en Kansas se discutía el cansancio electoral, en Clemson, Carolina del Sur, la atmósfera era completamente distinta. Las instalaciones ganaderas del campus de la Universidad de Clemson ofrecían un entorno familiar, similar a un rodeo. Sin embargo, la paz del evento se vio alterada repetidamente. El 21 de octubre, se presenciaron al menos una decena de ocasiones en las que el personal de seguridad tuvo que retirar a manifestantes revoltosos que causaban disturbios dentro del recinto.

Los abucheos comenzaron apenas unos minutos después de que el presidente subiera al podio. La hostilidad verbal fue inmediata y directa. Se escuchó a un individuo gritar "¡Eres un criminal!", mientras otro joven le lanzaba un gesto obsceno con ambas manos, exclamando una frase con fuerte carga insultante. "¡Eres un traidor!", vociferaba otra persona en la multitud. Estas imágenes y sonidos contrastan marcadamente con la lealtad absoluta observada en otros lugares de la gira, sugiriendo una fractura interna en el apoyo al mandatario. La cobertura en vivo de las elecciones intermedias, incluyendo encuestas, debates y contiendas clave, refleja esta tensión creciente entre la base dura del partido y un electorado más amplio que comienza a cuestionar el enfoque personalista de la campaña.