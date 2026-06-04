Trump dispuesto a reunirse con el líder supremo de Irán si se alcanza un acuerdo

El presidente de EE.UU. muestra apertura a un encuentro con el ayatolá Jameneí y celebra avances con Hizbulá en Líbano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha manifestado este jueves su disposición a reunirse en persona con el líder supremo de Irán , el ayatolá Mojtaba Jameneí , si se alcanza un acuerdo con la República Islámica para poner fin a las hostilidades y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Desde el Despacho Oval, Trump declaró: 'Me gustaría ver si logramos un acuerdo, pero si llegamos a un acuerdo, es posible que me reuniera con él. Me parecería bien'. El mandatario agregó que, en caso de producirse ese encuentro, sería 'respetuoso', aunque reconoció que probablemente sería algo inusual. Esta declaración se produce en medio de las tensas negociaciones entre Washington y Teherán, que han sido calificadas como un conflicto de baja intensidad por la falta de avances significativos.

Mojtaba Jameneí, quien asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, en un operativo que acabó con su vida, mantiene un perfil reservado. No ha aparecido en público y solo transmite mensajes por escrito. El Pentágono sospecha que quedó desfigurado tras un bombardeo, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos declaró esta semana en el Congreso que Jameneí está cada vez más implicado en las negociaciones de paz con Washington.

Trump, por su parte, ha insistido en que busca un acuerdo integral que impida a Irán desarrollar armas nucleares y garantice la libre navegación en el golfo Pérsico. Paralelamente, Trump ha celebrado avances en el conflicto de Líbano, especialmente en lo que respecta a Hizbulá. Durante su intervención, el presidente estadounidense afirmó que la milicia chií libanesa no lo ha rechazado y que incluso han mantenido contactos para un alto el fuego.

'Nos llamaron y nos dijeron: ¿Qué tal si paramos? Y creo que pronto veremos cómo se desarrollan los acontecimientos', relató Trump, quien también confirmó que ha tratado el asunto con el primer ministro de Israel.

Sin embargo, ni la tregua ni las conversaciones han impedido los enfrentamientos ni los bombardeos israelíes contra territorio libanés. Este jueves, un ataque israelí contra el sur de Líbano dejó un herido, mientras que la víspera, un bombardeo contra una base de la ONU en Marjayún hirió a dos soldados españoles del contingente de la FINUL. Los cascos azules españoles fueron atacados con fuego de mortero, lo que ha generado condena internacional.

Trump ha reconocido que el conflicto en Líbano está interrelacionado con Irán, aunque en un principio prefería mantener ambas cuestiones separadas.

'Me gustaría que fuera un asunto aparte. Me gustaría que fuera algo independiente porque siempre lo ha sido', declaró, intentando desvincular las negociaciones sobre Beirut de las de Teherán. Mientras tanto, la Cámara Baja de EE. UU. aprobó una medida simbólica para frenar la guerra en Irán, y Trump sigue augurando un acuerdo.

En Líbano, la situación humanitaria es crítica, con ataques constantes que afectan a la población civil. Trump expresó su deseo de que Líbano pueda tener paz, señalando que el país ha sufrido durante años bajo ataques.

No obstante, la realidad sobre el terreno muestra que los bombardeos continúan, y la comunidad internacional urge a ambas partes a respetar los alto el fuego. La diplomacia estadounidense busca así un doble frente: desactivar el conflicto con Irán y estabilizar Líbano, donde Hizbulá sigue siendo un actor clave con vínculos directos con Teherán





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