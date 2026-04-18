Trump dicta el alto el fuego: Netanyahu, forzado a acatar las decisiones de EE.UU. en Oriente Medio

El presidente Donald Trump ha intervenido decisivamente en el conflicto entre Israel y Líbano, anunciando un alto el fuego que Netanyahu se vio obligado a aceptar, evidenciando la creciente influencia de EE.UU. en las decisiones estratégicas del gobierno israelí.

La intervención del presidente Donald Trump en el conflicto entre Israel y Líbano ha generado un patrón de declaraciones que, aunque a menudo anticipan acciones, terminan por obligar a su aliado más cercano, el primer ministro Benjamin Netanyahu , a tomar decisiones estratégicas cruciales bajo la influencia directa del mandatario estadounidense.

A pesar de que la anunciada llamada telefónica entre Netanyahu y el presidente libanés Joseph Aoun, un contacto directo inédito en décadas, no se materializó debido al rechazo de Aoun en el contexto de la guerra abierta con Hezbolá, Trump procedió a anunciar un alto el fuego a partir de la medianoche. Esta maniobra dejó a Netanyahu sin otra opción que acatarla, ilustrando cómo las declaraciones de Trump fuerzan decisiones políticas y militares. Este suceso se suma a una serie de ocasiones previas en las que Trump ha ejercido presión sobre Netanyahu, a pesar de los elogios habituales del líder israelí hacia la estrecha coordinación entre ambos países. Menos de una semana antes del alto el fuego, Netanyahu había reiterado su compromiso de continuar la guerra contra Hezbolá, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, había anunciado la aprobación de nuevos planes de guerra en Líbano e Irán. Sin embargo, la ausencia de la aprobación de Trump limitó severamente el margen de acción de Netanyahu. Aunque el alto el fuego declarado tenía una duración temporal de 10 días, la intención de Trump de que se mantuviera a largo plazo era evidente, jactándose en redes sociales de haber resuelto diez guerras. En una reunión del gabinete de seguridad celebrada la noche del miércoles, los líderes israelíes discutieron la posibilidad de un alto el fuego temporal, pero sin llegar a una votación formal ni reconocer la inminencia del fin de las hostilidades. La noticia del alto el fuego, anunciada por Trump en redes sociales antes de que Netanyahu informara a su gabinete virtual, subraya la influencia del presidente estadounidense como árbitro final del conflicto, similar a su intervención en una guerra anterior con Irán. En total, Trump ha ejercido presión sobre Netanyahu en al menos cinco ocasiones, incluyendo dos guerras con Irán. Estas intervenciones han resultado en acuerdos que, si bien evitan una escalada mayor, no han permitido a Israel alcanzar la victoria decisiva que anhelaba y que Netanyahu había prometido. En Gaza, Hamás mantiene el control de una parte significativa del territorio, y en Líbano, Hezbolá sigue siendo una amenaza formidable. El régimen en Irán, fortalecido, ahora está bajo el liderazgo del hijo del ayatola Alí Jamenei. Si bien las fuerzas israelíes han expandido su control territorial en varios frentes, ocupando más territorio en Gaza, Líbano y Siria, no ha habido una presión significativa por parte de la Casa Blanca para que se retiren. Estas extensiones territoriales, aunque proporcionan zonas de seguridad más profundas para Israel, no constituyen una victoria clara. Los adversarios de Israel se han debilitado pero han sobrevivido. Expertos en la región sugieren que Teherán negociará desde una posición de fuerza, dada su capacidad para imponer costos significativos y su probable resistencia a ceder solo bajo presión. A pesar de que Netanyahu declaró haber aceptado el alto el fuego temporal a petición de Trump, advirtiendo que Israel estaba preparado para reanudar la guerra, Trump respondió públicamente que Israel no volvería a bombardear Líbano, reafirmando su control sobre la narrativa y las acciones militares en la región





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