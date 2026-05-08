Un nuevo cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán ha hecho tambalear la frágil tregua que mantienen ambos países desde el pasado 8 de abril. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que la tregua se mantiene y ha apremiado a Irán a firmar un acuerdo.

Trump dice que la tregua 'sigue vigente' pese al cruce de ataques con Irán y le insta a firmar un acuerdo. EE. UU. acusa a Irán de disparar a tres de sus destructores en Ormuz y Teherán de golpear un petrolero y zonas civiles .

Un nuevo cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán ha hecho tambalear la frágil tregua que mantienen ambos países desde el pasado 8 de abril. La chispa se ha encendido la madrugada de este viernes, cuando según el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (CENTCOM) Irán atacó con 'misiles, drones y pequeñas embarcaciones' a tres destructores lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos.

El ejército estadounidense 'neutralizó las amenazas y atacó las instalaciones militares iraníes responsables de los ataques contra las fuerzas estadounidenses, entre ellas bases de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control, y bases de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El CENTCOM ha detallado que eran ataques iraníes 'no provocado' y que no buscan 'una escalada'





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tregua Cruce De Ataques Irán Estados Unidos Donald Trump Ataques Bases De Lanzamiento De Misiles Drones Centros De Mando Y Control Bases De Inteligencia Vigilancia Y Reconocimiento Zonas Civiles Ormuz Fuyaira EAU Bander Jamir Sirik Qeshm Bander Abbas Tasnim Centcom Proyecto Libertad Israel Líbano Beirut Procesos De Paz Ataques No Provocados Ataques En Cooperación Con Países De La Región Zonas Civiles Defensas Antiaéreas Disparos Contra Unidades Enemigas Explosiones En Qeshm Y Bandar Abbas Interceptación De Drones Activación De Las Defensas Antiaéreas En Teher Golpecito De Amor Lunáticos Arma Nuclear Derrotados De Nuevo Hoy Derrotados Con Mucha Más Fuerza Y De Forma Muc Tres Destructores Estadounidenses De Primera C Gran Éxito En Atravesar El Estrecho De Ormuz Fuerza Y Violencia Medida De Presión Tregua Negociaciones Respuesta De Irán Pakistán Proyecto Libertad Facilitar En 'Pleno Vigor' Miles De Personas En Irán Y También En Líbano Bombardeo De Beirut Israel Hizbulá Tres Semanas Procesos De Paz Ataques No Provocados Ataques En Cooperación Con Países De La Región Zonas Civiles Defensas Antiaéreas Disparos Contra Unidades Enemigas Explosiones En Qeshm Y Bandar Abbas Interceptación De Drones Activación De Las Defensas Antiaéreas En Teher

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos e Irán cerca de un acuerdo para terminar el conflictoAmbos países avanzarían en un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir negociaciones sobre la cuestión nuclear, incluyendo el levantamiento de sanciones y una moratoria en el enriquecimiento de uranio.

Read more »

Estados Unidos y Irán negocian acuerdo nuclear y fin de hostilidades en Oriente PróximoLa administración Trump propone un memorando de 14 puntos a Irán que incluye el fin del enriquecimiento de uranio y el levantamiento de sanciones económicas a cambio de desarme nuclear y vigilancia de la ONU.

Read more »

Optimismo en los Mercados por el Avance de las Negociaciones entre Irán y Estados UnidosLa posibilidad de un acuerdo nuclear y la reapertura del Estrecho de Ormuz impulsan las bolsas globales y provocan el desplome del precio del petróleo Brent.

Read more »

Estados Unidos ataca instalaciones militares en Irán mientras ambos países intercambian fuegoLas fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares iraníes responsables de lanzar una serie de ataques “no provocados” con misiles, drones y pequeñas embarcaciones contra buques de guerra estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz, informó el jueves el Comando Central de Estados Unidos.

Read more »