Trump dice que es posible un acuerdo con Irán y alto el fuego en Líbano la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se podría alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego con Irán en la próxima semana. Hezbollah aceptó una propuesta de EE.UU. de alto el fuego con Israel, cesando ataques contra Beirut. Las conversaciones entre Irán y EE.UU. continúan, aunque persisten tensiones por los ataques israelíes en el sur de Líbano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró a ABC News que es posible alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego con Irán en el transcurso de la próxima semana.

Las autoridades informaron que Hezbollah, respaldado por Irán, aceptó una propuesta estadounidense de alto el fuego con Israel, en la que cesarían los ataques contra Beirut. Trump declaró que las fuerzas de Israel no avanzarían sobre Beirut tras una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, el líder de Israel afirmó que su país continuaría atacando el sur del Líbano. La llamada telefónica entre Trump y Netanyahu se tornó tensa cuando el mandatario estadounidense presionó a Israel para que redujera su ofensiva en el Líbano, según fuentes cercanas a la conversación. Hezbollah y las fuerzas israelíes continuaron intercambiando ataques durante la noche en el sur de Líbano, mientras las delegaciones de ambos países se preparaban para otra ronda de negociaciones el martes.

El portavoz militar de Israel, Avichay Adraee, ordenó a los residentes de Nabatieh que evacuaran al norte del río Zahrani, ya que las fuerzas israelíes afirmaron que se ven obligadas a actuar contra los ataques de Hezbollah. Según la agencia estatal de noticias libanesa (NNA), Israel continuó lanzando ataques en zonas del sur de Líbano. Hezbollah anunció que atacó un tanque israelí en el distrito de Nabatieh durante la madrugada del martes.

La Embajada de Líbano en Washington declaró que Hezbollah había confirmado que se abstendría de atacar a Israel a cambio de que Israel cesara los ataques en Beirut. Mientras Trump afirmó que cesarán todos los disparos, Israel declaró en un comunicado que continuaría sus operaciones en el sur de Líbano, pero anunció tácitamente que, al menos por ahora, no atacaría Beirut.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán parecen haber retomado impulso después de que surgieran dudas sobre su continuidad a raíz de la intensificación de las operaciones militares israelíes en Líbano. Medios iraníes informaron inicialmente que Teherán suspendía las conversaciones debido a la ofensiva israelí, pero luego Trump aseguró haber mantenido una llamada muy productiva con Netanyahu y afirmó que las fuerzas israelíes no avanzarían hacia Beirut.

Dos fuentes familiarizadas con la conversación indicaron a CNN que la llamada fue tensa. Poco después, Trump publicó en redes sociales que las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado. Netanyahu reiteró que las fuerzas israelíes seguirán operando en el sur de Líbano según lo previsto.

La Embajada de Líbano en Washington informó que Hezbollah aceptó una propuesta estadounidense para un alto el fuego con Israel, que contempla el cese de ataques contra Beirut y una posterior ampliación del alto el fuego a otras zonas del país. La agencia semioficial iraní Mehr informó que la propuesta final de Teherán para un acuerdo provisional con Estados Unidos continúa en revisión y todavía no ha sido remitida a los mediadores.

Los mercados energéticos reaccionaron positivamente a las señales de continuidad de las negociaciones, y los precios del petróleo registraban descensos, revirtiendo parte de las ganancias acumuladas en la sesión anterior. En Líbano, al menos 3.433 personas han muerto desde el 2 de marzo como consecuencia de los ataques israelíes, según cifras del Ministerio de Salud libanés.

Medios iraníes han señalado que los contactos entre Teherán y Washington continúan, aunque uno de los principales responsables políticos iraníes advirtió que la continuidad de las operaciones militares israelíes en Líbano podría afectar el proceso diplomático. La agencia Mehr informó que el borrador final de la propuesta iraní para un acuerdo provisional sigue en discusión, lo que indica que las conversaciones continúan después de que la agencia Tasnim informara el lunes que habían sido suspendidas.

Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sugirió en una publicación en X que Irán podría adoptar una postura más firme si continúan las operaciones israelíes en territorio libanés. Durante una conversación con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado de Hezbollah, Ghalibaf afirmó que si continúan las acciones del régimen israelí en Líbano, no solo detendrán el curso de las negociaciones, sino que también se enfrentarán a ellas





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