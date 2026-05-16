Trump dice que cree que Cuba recurrirá a Estados Unidos

El presidente Donald Trump dijo que cree que Cuba recurrirá a Estados Unidos para llegar a un acuerdo. "Creo que van a tener que venir a nosotros. Es una nación fallida. Es una nación totalmente fallida", dijo Trump al presentador de Fox News Bret Baier en una entrevista que se emitió el viernes por la noche. "Quieren ayuda. Necesitan ayuda", añadió Trump, reflexionando sobre los cubanoestadounidenses que han votado por él. "La gente que vive aquí quiere volver, y quiere invertir en Cuba. Quieren recuperar a Cuba, etcétera, etcétera. Es algo bueno. Vamos a darles esa opción", dijo Trump.
