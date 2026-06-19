Trump desvela el nuevo Air Force One, un Boeing de lujo con los colores de la bandera, donado por Catar

El presidente Donald Trump presentó el nuevo Air Force One, un Boeing 747-8 donado por Catar, que será utilizado de forma temporal mientras Boeing finaliza la modernización de los dos aviones presidenciales encargados durante el primer mandato de Trump. La aeronave, pintada con los colores de la bandera estadounidense, comenzará pruebas de certificación para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad. La aceptación del regalo catarí por parte del Pentágono ha generado controversia por las dudas éticas que plantea.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , presentó este viernes el nuevo Air Force One en su primera exhibición pública, un Boeing 747-8 que fue donado por Catar y que ha sido pintado con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense a petición del propio mandatario.

El acto tuvo lugar en un hangar de la Base Conjunta Andrews, el aeródromo militar situado a las afueras de Washington, DC, donde Trump descendió por la escalinata del avión y lo calificó como muy único y el más lujoso del mundo. Este avión, designado militarmente como VC-25B Bridge, llegó para aliviar la presión sobre la envejecida flota VC-25A, que lleva más de tres décadas en servicio y cuyos ciclos de mantenimiento se han vuelto cada vez más extensos y costosos.

La Fuerza Aérea confirmó que la aeronave comenzará una serie de vuelos de certificación antes de incorporarse formalmente a la flota presidencial, un proceso que valida sus capacidades operativas y los estrictos requisitos de seguridad para transportar al presidente, garantizando que permanezca protegido y conectado en todo momento. La donación de Catar, un aliado clave de Estados Unidos en Oriente Medio, fue aceptada por el Pentágono pese a las dudas éticas que suscita un regalo de este tipo.

La decisión ha generado controversia, ya que el avión catarí se utilizará de forma temporal mientras Boeing completa la construcción y modernización de los dos nuevos aviones encargados durante el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021. Según explicaron fuentes oficiales, la remodelación del Boeing 747-8 donado ha ascendido a aproximadamente 400 millones de dólares, una inversión que incluye las modificaciones necesarias para cumplir con los requisitos de seguridad y comunicaciones presidenciales.

El avión retirado, un Boeing 747-200B que funcionaba como Air Force One cuando transportaba al presidente, realizó su último vuelo en la madrugada del viernes trasladando a Trump de vuelta a Washington desde la cumbre del G7 en Francia, marcando el fin de una era de 35 años para esa icónica aeronave. Los planes futuros contemplan que, una vez superadas las pruebas de certificación, el VC-25B Bridge se integre en la flota presidencial como una solución intermedia mientras se ultiman los dos Boeing 747-8 que Boeing está modernizando bajo el programa de reemplazo del Air Force One.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, subrayó en un comunicado que la entrega de esta aeronave responde a la necesidad crítica de reducir la carga operativa sobre los aviones actuales, que ya no pueden garantizar la fiabilidad requerida para misiones de alto nivel. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Ken Wilsbach, expresó su orgullo por entregar el avión al presidente y destacó que cualquier aeronave que porte el distintivo Air Force One debe superar rigurosos estándares de seguridad, incluyendo defensas avanzadas contra amenazas aéreas, sistemas de comunicaciones seguras globales y capacidad para reabastecerse en vuelo.

Mientras tanto, la Administración Trump ha defendido la donación catarí como un gesto de cooperación internacional que fortalece la alianza estratégica con Doha, aunque los críticos señalan que podría crear conflictos de intereses o la apariencia de influencia indebida en la política exterior estadounidense. La polémica se suma a la complejidad logística y financiera de renovar la flota aérea presidencial, un proyecto que ha enfrentado retrasos y sobrecostos desde sus inicios





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