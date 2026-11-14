Trump desvía 605 millones en ayuda internacional para planificación familiar

La administración Trump reasigna 605 millones de dólares del Congreso a seguridad energética y fondos privados, provocando críticas por violar la ley y reducir la salud global.

El Gobierno liderado por el presidente Donald Trump ha anunciado planes para reasignar o retener casi la totalidad de los fondos que el Congreso de Estados Unidos destinó este año a la ayuda internacional para la planificación familiar. Según un informe presupuestario interno del Departamento de Estado de EE.UU. y un memorando dirigido a los legisladores, obtenidos por CNN, la cifra afectada asciende a 605 millones de dólares. Esta medida representa un cambio drástico en la política de asistencia exterior, priorizando nuevos objetivos estratégicos sobre los programas tradicionales de salud reproductiva.

Desvío de fondos a seguridad energética

La iniciativa presupuestaria, conocida como asignación preliminar para el año fiscal 2026, detalla la intención de desviar o reasignar 607,5 millones de dólares que originalmente estaban reservados para proporcionar anticonceptivos y otros servicios de salud reproductiva a mujeres en el extranjero. Parte significativa de estos recursos, que supera los decenas de millones de dólares, se destinará a apoyar las necesidades de seguridad energética de los socios de Estados Unidos. Esta reorientación responde a las perturbaciones en el mercado global causadas por las guerras en Irán y Ucrania, según un memorando independiente firmado en septiembre por el secretario de Estado, Marco Rubio.

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Durante décadas, la ayuda estadounidense para la planificación familiar ha sido fundamental para proporcionar anticonceptivos modernos a millones de mujeres en países extranjeros, permitiéndoles prevenir o espaciar sus embarazos. La evidencia científica indica que esta intervención mejora significativamente las tasas de mortalidad materna, incrementa los ingresos familiares y optimiza la salud general de los recién nacidos. En el año fiscal 2024, antes de que Donald Trump retornara a la presidencia, se estimó que la inversión de Estados Unidos en planificación familiar a nivel mundial evitó 34.000 muertes maternas, según datos del Instituto Guttmacher.

Recortes drásticos en salud global

Además de la reasignación de fondos para la planificación familiar, los planes presupuestarios revelan recortes severos en la asistencia sanitaria estadounidense para la mayoría de los países en desarrollo. Un análisis del documento filtrado, realizado por Public Citizen en colaboración con las organizaciones sin fines de lucro Partners In Health (PIH) y Population Action International (PAI), muestra que estos niveles son considerablemente inferiores a la financiación registrada en 2024. Los países que experimentan las reducciones más impactantes en sus programas de salud son Sudáfrica, Tanzania y Zimbabue, los cuales han sufrido disminuciones superiores a 100 millones de dólares cada uno.

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La situación es aún más crítica para ocho naciones específicas que han visto reducida a cero su financiación sanitaria en comparación con el año 2024. Estas naciones incluyen Afganistán, República Centroafricana, Gambia, Sudáfrica, Somalia, Sudán, Timor Oriental y Yemen. Este vacío financiero amenaza directamente la continuidad de los servicios esenciales de salud pública en regiones que ya enfrentan desafíos estructurales y de infraestructura severos, dejando a poblaciones vulnerables sin acceso a tratamientos básicos.

Defensa y consecuencias políticas

Estas medidas han generado una fuerte reacción crítica por parte de organizaciones sin fines de lucro y legisladores. Las críticas se centran en la argumentación de que la administración está extralimitándose en sus funciones ejecutivas, dado que la facultad constitucional para decidir cómo se gasta el dinero público recae exclusivamente en el Congreso de Estados Unidos. Vincent Lin, director asociado de políticas de salud y defensa de derechos en PIH, declaró a CNN que los últimos movimientos presupuestarios contradicen abiertamente lo que el Congreso ha establecido en las leyes de asignación de fondos. Lin calificó la desviación de fondos, por los cuales el Congreso luchó intensamente y que quedaron consagrados en la ley, como algo devastador al transferirlos a necesidades de seguridad energética o empresas privadas con fines de lucro.

Ante estas acusaciones, un portavoz del Departamento de Estado defendió la estrategia al afirmar que la administración evalúa constantemente el uso de la asistencia exterior para garantizar que se destine a cubrir necesidades críticas. El portavoz justificó la medida citando contingencias imprevistas, como la actual crisis energética mundial, y declaró que el enfoque se centra en implementar atención que salva vidas mediante nuevos memorandos de entendimiento bilaterales sobre salud global, abordando áreas como el VIH/sida, la tuberculosis, la malaria y la salud materno-infantil.