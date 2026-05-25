Trump declara que desea que el nuevo presidente de la Reserva Federal sea 'totalmente independiente'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado durante la toma de posesión de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal estadounidense que desea que el nuevo responsable de la autoridad monetaria sea 'totalmente independiente' y no le mire ni a nadie más, sino que haga lo suyo y haga un gran trabajo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha declarado durante la toma de posesión de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal estadounidense que desea que el nuevo responsable de la autoridad monetaria sea 'totalmente independiente' y no le mire ni a nadie más, sino que haga lo suyo y haga un gran trabajo.

Trump ha estado criticando durante meses al predecesor de Warsh, Jerome Powell, por no seguir sus indicaciones en materia de tipos de interés. Paradójicamente, los intentos torpes de Trump por influir en la política monetaria de la Fed y las consecuencias de su gestión económica, especialmente en relación con los aranceles, han obstaculizado una bajada más intensa del precio del dinero en Estados Unidos.

Todo parece indicar que habrá que esperar demasiado para comprobar si las palabras pronunciadas por Trump significan que finalmente ha entendido que debe dejar manos libres al sucesor de Powell para que la política monetaria sea lo más eficaz posible en aras de lograr el doble mandato que tiene encomendado la Fed: la estabilidad de precios y la mejora del empleo en la mayor economía del mundo





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