Trump da un ultimátum a la UE para cumplir con el acuerdo comercial antes del 4 de julio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un plazo a la Unión Europea para implementar el acuerdo comercial conocido como el pacto de Turnberry, advirtiendo de un aumento de aranceles si no se cumple. La conversación con Ursula von der Leyen busca calmar las tensiones, pero la presión sigue en la relación transatlántica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este jueves que otorga un plazo hasta el 4 de julio a la Unión Europea para implementar el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, tras una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Según el mandatario, si la UE no cumple con este plazo, los aranceles impuestos por Washington a la Unión Europea se incrementarán de manera inmediata a niveles significativamente más altos, como advirtió en su red social Truth Social. Trump destacó en su mensaje que ha estado esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial, conocido como el pacto de Turnberry, que ambas partes firmaron durante una visita del republicano a Escocia el verano pasado.

Este acuerdo redefine el marco arancelario, estableciendo un techo del 15% para la mayoría de los productos europeos, incluyendo automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera, mientras que la UE, a cambio, elimina la mayoría de los aranceles a productos industriales estadounidenses. Uno de los últimos movimientos de la Casa Blanca en materia arancelaria ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando Trump anunció que incrementaría al 25% los aranceles sobre automóviles y camiones procedentes de la UE.

Justificó esta medida argumentando que Bruselas no estaba cumpliendo con el acuerdo comercial firmado, lo que generó tensiones en la relación transatlántica. Sin embargo, la conversación de este jueves entre Trump y Von der Leyen parece haber aportado un momento de calma, ya que el presidente estadounidense calificó la llamada como excelente.

Además de los aranceles, ambos líderes abordaron otros temas de interés común, como la postura conjunta de Washington y Bruselas en contra de que Irán posea un arma nuclear, reafirmando su compromiso en este aspecto





yo_dona / 🏆 58. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Donald Trump Unión Europea Acuerdo Comercial Aranceles Relación Transatlántica

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News: También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Estados Unidos e Irán cerca de un acuerdo para terminar el conflictoAmbos países avanzarían en un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir negociaciones sobre la cuestión nuclear, incluyendo el levantamiento de sanciones y una moratoria en el enriquecimiento de uranio.

Leer más »

Estados Unidos y Irán negocian acuerdo nuclear y fin de hostilidades en Oriente PróximoLa administración Trump propone un memorando de 14 puntos a Irán que incluye el fin del enriquecimiento de uranio y el levantamiento de sanciones económicas a cambio de desarme nuclear y vigilancia de la ONU.

Leer más »

Liberan a 1.500 beagles utilizados para experimentos médicos en un centro de investigación en Estados UnidosLas organizaciones animalistas celebran estos días lo que consideran como “una de las mayores operaciones de rescate” y ahora buscan un hogar para estos canes

Leer más »

Reino Unido y Estados Unidos aplican medidas de control de enfermedades por el hantavirusReino Unido y Estados Unidos han activado protocolos de control de virus para combatir la posible propagación de una enfermedad transmitida por roedores desde un crucero, tras...

Leer más »