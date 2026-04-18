Trump critica la economía española y la falta de apoyo en política exterior

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su descontento con la situación económica de España y su postura en asuntos internacionales, calificando ambas de 'horrendas' y 'tristes de ver'. Sus declaraciones contrastan con las previsiones económicas del FMI.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha lanzado duras críticas contra la economía española , calificando su desempeño de 'mal' y sus resultados de 'horrendos', sentimientos que, según sus propias palabras, le causan 'tristeza'. Estas declaraciones se producen un día después de que Trump lamentara la falta de apoyo del Gobierno español a Washington en el reciente conflicto con Irán.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario escribió: ¿Alguien ha mirado lo mal que le está yendo al país de España? Sus cifras económicas, a pesar de aportar casi nada a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendas. ¡Es triste de ver!

Las afirmaciones de Trump sobre la economía española parecen divergir significativamente de las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque el FMI ha ajustado a la baja sus previsiones de crecimiento para España en 2026, reduciéndolas en dos décimas, el organismo internacional mantiene a España por encima del resto de las grandes economías europeas y de la media de la zona euro. Adicionalmente, esta semana, el FMI resaltó la resiliencia de España ante el impacto del 'shock' energético provocado por la crisis en Irán, atribuyendo esta capacidad a las sólidas inversiones del país en energías renovables. Esta postura del FMI sugiere un panorama económico español más robusto de lo que Trump pretende transmitir.

En un plano distinto pero relacionado, el día anterior, viernes, Trump ya había manifestado su descontento con la posición de España en otro asunto internacional. En un mensaje publicado en la misma red social, acompañado de una captura de pantalla de una noticia de CBS News del 30 de marzo que informaba sobre la oposición del Gobierno español a la guerra, Trump exclamó: ¡No estuvieron ahí para nosotros! El expresidente ha criticado en repetidas ocasiones la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de cerrar el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses que realizaban misiones contra Irán y de no autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota para operaciones militares. Como consecuencia de estas negativas, Trump llegó a amenazar con la interrupción de todo el comercio con Madrid e incluso con la imposición de un embargo comercial contra España. Asimismo, ha calificado a España de 'socio terrible' dentro de la Alianza Atlántica, en parte por su falta de compromiso para aumentar el gasto en defensa al 5% de su PIB.

Las críticas de Trump a la política de defensa y exterior de España no son nuevas. En marzo pasado, llegó a declarar: España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo. El Gobierno español fue uno de los primeros en Europa en condenar la ofensiva estadounidense e israelí en Irán, una posición que ha sido secundada por otros países, preocupados por las disrupciones económicas que el conflicto podría generar, especialmente por el cierre del estrecho de Ormuz, un punto neurálgico de tensiones en medio de un frágil cese del fuego.





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Economía Española Política Exterior FMI OTAN

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

México vs. Estados Unidos: así quedaron las semifinales de la Copa de Campeones de la ConcacafSolo cuatro equipos siguen en carrera en la lucha por el título de la Copa de Campeones de la Concacaf. Y lo que sigue en el torneo promete mucha tensión y emoción, al enfrentar en dos duelos mano a mano a la Liga MX y a la MLS.

Read more »

Cómo desbloquear las negociaciones entre Estados Unidos e IránSi Estados Unidos asumiera un compromiso explícito de presión sobre Israel, condicionando su respaldo diplomático y militar a la adhesión israelí al acuerdo, este obstáculo podría transformarse en una palanca de estabilización regional. El alto al fuego alcanzado en Líbano este jueves puede ayud...

Read more »

Guerra en Irán, en directo: ataques de Estados Unidos e Israel y última hora sobre Donald Trump y el bloqueo del estrecho de Ormuz hoySigue en directo la última hora de la guerra en Irán, los últimos ataques de Estados Unidos e Israel al Líbano y el estado de las negociaciones con Donald Trump

Read more »

La historia de Mary Eliza Mahoney, la primera enfermera negra de Estados UnidosLa mujer, que había trabajado antes como conserje, cocinera y lavandera en un hospital, contribuyó a que otras mujeres pudieran dedicarse profesionalmente a este sector

Read more »

Repsol bate récords de gasto en lobby en Estados Unidos con Trump en la Casa BlancaLa petrolera gastó 1,46 millones de dólares en 2025 en estas actividades, frente a los 250.000 dólares de 2020; sus asesores reconocen por primera vez gestiones directas ante la Oficina del presidente de EEUU

Read more »

Irán reimpone un 'control estricto' en el estrecho de Ormuz y culpa a Estados UnidosIrán aseguró este sábado que ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, en alusión a un nuevo cierre del estratégico paso, un día...

Read more »