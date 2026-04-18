Trump critica la economía española y el apoyo a EE. UU. en Irán

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremete contra la situación económica de España, tildándola de "horrenda", y lamenta la falta de apoyo de Madrid a Washington en el contexto de las tensiones con Irán. Sus comentarios contrastan con las proyecciones del FMI.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha dirigido duras críticas hacia la economía de España, calificándola de 'mal' y con resultados 'horrendos'. En una reciente publicación en su plataforma Truth Social, Trump expresó su pesar por la situación económica del país ibérico, añadiendo que esto le causa tristeza.

Sus afirmaciones contrastan notablemente con las proyecciones y análisis recientes de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ofrecen una visión menos sombría del desempeño económico español. El FMI, si bien ha ajustado a la baja en dos décimas su previsión de crecimiento para España en 2026, sigue situando al país por encima de otras economías importantes de Europa y de la media de la zona euro.

Adicionalmente, el organismo financiero ha destacado la resiliencia de España ante el actual 'shock' energético, atribuida a su significativa inversión en energías renovables, un factor clave para mitigar los efectos de conflictos internacionales como el que involucra a Irán.

Estas declaraciones económicas se suman a las críticas previas de Trump sobre la política exterior de España, particularmente en lo referente a su postura frente a Irán. El día anterior a sus comentarios sobre la economía, el exmandatario ya había expresado su descontento en la misma red social, publicando un mensaje contundente: '¡No estuvieron ahí para nosotros!'.

Dicho comentario acompañaba una captura de pantalla de una noticia que informaba sobre la oposición del gobierno español a la acción militar en Irán. Trump ha reprochado en repetidas ocasiones la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de denegar el uso del espacio aéreo español a aeronaves estadounidenses implicadas en misiones contra Irán y de no autorizar el empleo de las bases militares de Morón y Rota para dichas operaciones.

En ocasiones anteriores, estas discrepancias han llevado a Trump a amenazar con la imposición de sanciones comerciales y a calificar a España como un 'socio terrible' dentro de la Alianza Atlántica, criticando su escaso compromiso para aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB. Ya en marzo, Trump había manifestado que, si bien España cuenta con 'gente estupenda', carece de 'un gran liderazgo'.

La posición del gobierno español de condenar la ofensiva estadounidense e israelí en Irán ha sido una de las primeras en Europa, y ha sido secundada por otras naciones. Esta postura se ha acentuado ante las repercusiones económicas derivadas del conflicto, especialmente por el bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto neurálgico en las actuales tensiones geopolíticas, incluso en medio de un cese el fuego.

La crítica de Trump, por ende, no solo apunta a una supuesta debilidad económica, sino también a una divergencia en la política de seguridad y defensa, lo que pone de relieve las complejas relaciones diplomáticas y las diferentes visiones estratégicas entre Estados Unidos y sus aliados europeos. La economía española, a pesar de las afirmaciones de Trump, parece gozar de una fortaleza relativa según los principales indicadores económicos y las previsiones de organismos financieros internacionales, aunque los desafíos globales, como el conflicto en Oriente Medio, siempre representan un factor de incertidumbre a tener en cuenta.





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