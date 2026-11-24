El presidente Donald Trump ataca al gobernador de California por conmutar penas de muerte, iniciando un conflicto político con Gavin Newsom.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una intensa campaña de críticas contra el gobernador de California, Gavin Newsom, tras la decisión de este último de conmutar cientos de penas de muerte en el estado. Durante un discurso pronunciado el lunes en las instalaciones del Departamento de Justicia, Trump calificó el acto de Newsom como uno de los hechos más injustos jamás observados en el país. El mandatario dirigió sus comentarios hacia familias de víctimas presentes en el evento, asegurando que la vida de los reclusos no debe prevalecer sobre el dolor de quienes sufrieron pérdidas.

Trump Ataca a Newsom Desde El Departamento De Justicia

En su intervención, Donald Trump definió a los condenados a muerte como los monstruos de Newsom, acusando al gobernador de arrebatarles el único consuelo definitivo a las familias de las víctimas. El presidente aprovechó la tribuna del Departamento de Justicia, tradicionalmente apartada de la política partidista, para atacar a uno de los demócratas más prominentes que podrían postularse para sucederlo en 2028. La agencia federal ha enfrentado un escrutinio intenso debido a investigaciones contra rivales políticos, pero este evento marcó un uso directo de su plataforma para criticar a un adversario electoral clave.

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Newsom Justifica Su Decisión Sobre La Pena Capital

Gavin Newsom reaccionó ante las acusaciones incluso antes de que terminara el discurso del presidente, mediante la publicación de un comunicado oficial y un video. El gobernador de California respondió firmemente, afirmando que no aceptaría sermones sobre rendición de cuentas de un presidente que ha usado indultos para ayudar a aliados. Newsom señaló que la justicia debe centrarse en servir a las personas y no en los intereses políticos de quienes ostentan el poder. Esta disputa refleja una relación conflictiva de larga data entre ambos líderes, agravada por acusaciones de uso político del sistema judicial.

Detalles De La Conmutación Y La Moratoria Anterior

La conmutación de las condenas fue anunciada oficialmente por Newsom el 5 de noviembre, estableciendo que todas las penas de muerte en California serían cambiadas por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este movimiento da cuenta de 548 casos que ahora requieren la revisión de la Corte Suprema de California, debido a que muchos reclusos tienen condenas múltiples por delitos graves. La última ejecución en el estado se produjo en 2006, y Newsom había impuesto una moratoria sobre la pena capital poco después de asumir el cargo en 2019.

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Reacción De Las Víctimas Y Contexto Político

El discurso de Donald Trump incluyó la participación de familiares de víctimas, quienes desafiaron directamente a Newsom a justificar su decisión frente a su dolor. Sandy Friend, madre de Michael Lyons, quien fue asesinado a los 8 años, instó al gobernador a defender su postura. Por su parte, Gavin Newsom respondió anticipadamente en su video, reconociendo el dolor de las familias pero asegurando que nadie del corredor de la muerte saldrá de prisión. Esta tensa interacción política se desarrolla mientras Newsom evalúa una posible candidatura presidencial para 2028.

Divergencia Ideológica En Política Criminal

La confrontación entre Donald Trump y Gavin Newsom subraya una profunda divergencia ideológica sobre la justicia penal en Estados Unidos. Mientras el gobernador de California argumenta que las ejecuciones son incompatibles con los valores del estado y socavan el sistema jurídico, Donald Trump ha defendido públicamente la pena capital durante décadas. Al regresar a la presidencia, Trump firmó un decreto prometiendo solicitar la pena de muerte siempre que fuera legalmente posible, marcando un contraste directo con la postura de Newsom que dejó de ejecutar penas hace dos décadas.