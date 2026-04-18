Trump critica duramente la economía española y la falta de apoyo a EE.UU.

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, tacha de 'horrendos' los resultados económicos de España y lamenta la postura del país ante las acciones de Washington contra Irán, amenazando con represalias comerciales.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha arremetido nuevamente contra la situación económica de España, calificándola de 'malísima' y con resultados 'horrendos', manifestando su pesar ante esta perspectiva. Esta crítica llega un día después de que Trump expresara su descontento por la falta de apoyo del gobierno español a las acciones de Washington en el conflicto con Irán .

A través de su plataforma Truth Social, el magnate declaró: Alguien ha observado la lamentable situación económica de España? Sus estadísticas económicas, a pesar de su escasa contribución a la OTAN y a su propia defensa militar, son sencillamente espantosas. ¡Es desolador presenciarlo!.

Las declaraciones de Trump no son un hecho aislado. El pasado viernes, ya había dirigido su atención a la nación ibérica mediante otra publicación en la misma red social, afirmando tajantemente: ¡No estuvieron a nuestro lado! Acompañando este mensaje, compartió una imagen de un reportaje de la cadena estadounidense CBS News del 30 de marzo, detallando la postura contraria del Ejecutivo español a la intervención militar. Este incidente se suma a las recurrentes críticas de Trump hacia la administración de Pedro Sánchez, particularmente en relación con el cierre del espacio aéreo español a aeronaves estadounidenses involucradas en operaciones contra Irán, así como la negativa a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota para dichas misiones.

La reacción de Trump ante estas negativas ha sido contundente, llegando a amenazar con la interrupción de todo intercambio comercial con Madrid e incluso la imposición de un embargo económico.

Además, ha calificado a España de ser un 'socio terrible' dentro de la Alianza Atlántica, imputándole la falta de compromiso para incrementar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

En marzo, Trump había expresado: España carece por completo de algo que necesitemos, excepto de gente maravillosa. Poseen personas fantásticas, pero les falta un liderazgo sólido.

Es relevante recordar que el gobierno español fue uno de los primeros en Europa en condenar la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán. Esta postura, inicialmente adoptada por España, ha sido secundada por otras naciones europeas debido a las significativas disrupciones económicas que el conflicto ha generado, especialmente por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, un punto neurálgico de tensión que, pese al actual cese el fuego, sigue siendo objeto de preocupación en el contexto de las relaciones internacionales y la estabilidad geopolítica.

La persistencia de estas críticas por parte de una figura política de la relevancia de Trump subraya la complejidad de las relaciones diplomáticas y las divergencias de criterio en asuntos de seguridad internacional y política exterior, así como las repercusiones económicas que estos desacuerdos pueden acarrear para las naciones involucradas.





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