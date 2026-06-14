Trump critica ataque israelí en Beirut: No debería haberse producido, estamos cerca de un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha censurado el bombardeo israelí en Beirut que dejó tres muertos, justo cuando su administración está a punto de cerrar un acuerdo de paz con Irán. Trump pidió contención a todas las partes y advirtió que el ataque podría obstaculizar el proceso diplomático.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha criticado duramente el reciente ataque militar de Israel contra Beirut, ocurrido justo cuando su administración está a punto de cerrar un acuerdo de paz con Irán .

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump calificó el bombardeo como innecesario y perjudicial para el proceso diplomático que él mismo impulsa. Según Trump, el ataque israelí contra un barrio residencial de la capital libanesa, que dejó al menos tres muertos y seis heridos, no debería haberse producido, especialmente en un momento en que las negociaciones con Teherán están en su fase final.

El mandatario estadounidense instó a todas las partes a mostrar contención para no entorpecer un posible acuerdo que, según él, traería paz a toda la región, incluyendo Líbano. La respuesta de Trump se produce horas después de que el Ejército israelí confirmara nuevos ataques en los suburbios de Dahye, al sur de Beirut, en represalia por los disparos de proyectiles desde Líbano contra comunidades israelíes cercanas a la frontera.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió un comunicado en el que justificó la operación como una respuesta necesaria contra objetivos de Hezbolá, la milicia chiita que opera en la zona. Según fuentes militares israelíes, tres cohetes lanzados desde Líbano impactaron en territorio israelí sin causar víctimas, pero el gobierno de Netanyahu consideró que era necesario actuar con contundencia para disuadir futuros ataques.

La agencia nacional de noticias libanesa, por su parte, elevó el balance de víctimas a tres mártires y seis heridos, y denunció que el ataque israelí alcanzó un apartamento en el barrio de Al Ghobeiry, una zona densamente poblada. Sin embargo, la postura de Trump contrasta con la de su propio gobierno, que tradicionalmente ha respaldado el derecho de Israel a defenderse.

El presidente estadounidense, que celebraba su cumpleaños el día del ataque, expresó su frustración porque el bombardeo se produjera justo cuando su administración confiaba en sellar un acuerdo histórico con Irán. En su mensaje, Trump subrayó que Israel tiene derecho a protegerse contra amenazas, pero consideró que la agresión de ese día fue desproporcionada e insignificante, ya que nadie resultó herido por los cohetes de Hezbolá.

Por ello, instó a Netanyahu a evitar nuevas operaciones militares en Líbano, al tiempo que pidió a Hezbolá que cese sus ataques contra Israel. Trump concluyó con un llamamiento optimista: Este podría ser el comienzo de una paz duradera y maravillosa: no lo echemos a perder. El incidente refleja las tensiones entre los aliados en un momento crítico para las negociaciones en Oriente Próximo, donde el mayor desafío sigue siendo equilibrar la seguridad israelí con la estabilidad regional





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