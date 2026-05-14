El presidente Trump criticó a la inteligencia sobre los misiles de Irán y su capacidad para resistir el bloqueo estadounidense. Según Trump, las capacidades de Irán en misiles y drones se vieron devastadas en las campañas de bombardeos estadounidenses e israelíes, pero informes de inteligencia no oficiales sugieren lo contrario.

Uno de los argumentos clave de la administración Trump sobre la guerra con Irán es que las capacidades militares de la República Islámica quedaron devastadas en las campañas de bombardeos estadounidenses e israelíes antes de que comenzara el alto el fuego en abril.

Sin embargo, informes de inteligencia que no se han hecho públicos sugieren que las fuerzas iraníes, en particular su capacidad misilística, no está tan destruido como Estados Unidos lo ha hecho parecer. El martes, Trump sugirió que informar sobre la existencia de esas evaluaciones de inteligencia es ‘prácticamente una TRAICIÓN’. Lo que dice la inteligencia sobre los misiles de Irá





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