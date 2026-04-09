Trump considera sanciones a aliados de la OTAN por falta de apoyo en el conflicto con Irán y se abre ventana de diálogo

Estados Unidos evalúa sancionar a miembros de la OTAN y recibe una propuesta de paz 'condensada' de Irán, mientras se reabre el estrecho de Ormuz.

Donald Trump está considerando un plan para imponer sanciones a ciertos miembros de la OTAN que, según su criterio, no han brindado el apoyo requerido a Estados Unidos e Israel durante el conflicto con Irán , según un artículo publicado por The Wall Street Journal, citando fuentes de la administración.

La iniciativa implicaría la retirada de las tropas estadounidenses de aquellos países miembros de la OTAN percibidos como poco colaboradores en la operación militar contra Irán, y su reubicación en naciones que hayan demostrado un mayor respaldo a la campaña militar de Estados Unidos, detalla el informe. Esta medida refleja la creciente frustración de Trump ante lo que considera una insuficiente contribución de algunos aliados de la OTAN, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes en la región y el involucramiento de Estados Unidos en el conflicto con Irán. La propuesta, de ser implementada, podría generar importantes repercusiones en la estructura de la alianza atlántica, así como en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y los países afectados. La Casa Blanca aún no ha ofrecido una declaración oficial detallada sobre la propuesta, lo que sugiere que la iniciativa se encuentra en una fase preliminar de evaluación y debate interno. La posible implementación de estas sanciones es una muestra más de la política exterior pragmática y a veces unilateral que ha caracterizado la administración Trump, priorizando los intereses nacionales y la percepción de reciprocidad en la cooperación internacional.\Simultáneamente, la Casa Blanca comunicó este miércoles que Irán ha presentado a Estados Unidos una propuesta para un plan de paz 'condensado', distinto al plan de 10 puntos que Teherán propuso inicialmente. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, explicó en una conferencia de prensa que la propuesta inicial de Irán, calificada como 'poco seria e inaceptable', fue descartada por completo. Posteriormente, Irán presentó una propuesta revisada y 'condensada' que la administración Trump consideró una base viable para negociar y alinear posturas con su propia propuesta de 15 puntos. Leavitt se abstuvo de proporcionar detalles sobre el contenido de esta nueva propuesta, lo que ha generado especulaciones sobre el posible avance en las negociaciones entre ambas naciones. La diplomacia entre Estados Unidos e Irán ha sido intermitente y tensa en los últimos años, con momentos de diálogo interrumpidos por periodos de escalada de tensiones y hostilidades. El nuevo plan de paz, de concretarse, representaría un cambio significativo en las relaciones bilaterales y podría abrir un nuevo capítulo en la política exterior estadounidense en la región.\Desde que Washington y Teherán anunciaron el martes un cese al fuego de dos semanas que implica la reapertura del estrecho de Ormuz, la situación ha estado marcada por la incertidumbre sobre la base de las negociaciones que comenzarán a finales de semana en Pakistán. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que la administración Trump ha detectado 'señales' de la reapertura del estrecho de Ormuz, un día después del acuerdo de cese al fuego. Vance indicó en Budapest, durante una visita oficial, que existen indicios de que Ormuz está reabriendo, y que sus efectos podrían notarse en el tránsito de petróleo y otras materias primas en un plazo breve. Previamente, la Casa Blanca desmintió informaciones sobre una supuesta interrupción del tránsito en el estrecho, asegurando que se ha registrado un aumento en el tráfico marítimo. La reapertura del estrecho de Ormuz es crucial para el flujo de petróleo y otros productos esenciales a nivel global, y cualquier interrupción podría tener consecuencias económicas significativas. El cese al fuego y la reapertura del estrecho son vistos como pasos iniciales hacia una posible distensión en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque el futuro de las negociaciones y la evolución del conflicto siguen siendo inciertos





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