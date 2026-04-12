Trump considera represalias contra España por su postura en la OTAN: El cierre de bases militares en la mira

La tensión entre Donald Trump y España se agudiza. El presidente estadounidense contempla el cierre de bases militares como represalia por la postura crítica del gobierno español en relación a la OTAN y la política exterior. Se exploran opciones de traslado de efectivos y las posibles consecuencias de esta decisión estratégica.

El creciente malestar de Donald Trump con los socios de la OTAN , intensificado desde el inicio de la guerra con Irán, ha desencadenado una furia apenas contenida. A pesar de que el presidente públicamente restaba importancia a la necesidad de la OTAN para mantener el control del estrecho de Ormuz, su frustración afloraba en privado, manifestándose en reuniones y llamadas con líderes aliados.

Esta irritación, cada vez más difícil de disimular, ha llevado a sus asesores a plantear medidas concretas. Lindsey Graham, uno de sus consejeros más cercanos, sugirió la posibilidad de tomar represalias contra un país especialmente díscolo dentro de la alianza. España emergió rápidamente como la principal opción, debido a su resistencia a alinearse con el resto de los socios de la OTAN y su negativa a comprometer el gasto en defensa al 2% del PIB para 2024, como sí han hecho el resto de países. Además, el gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado una postura crítica hacia la agenda internacional de Trump, cuestionando abiertamente sus decisiones en política exterior, particularmente en relación con la guerra en Irán. \La propuesta de Graham, según fuentes, se concretó en la posibilidad de cerrar una de las dos bases militares estadounidenses en España. Esta opción fue evaluada por el Pentágono, que recibió instrucciones para estudiar el traslado de efectivos militares desde España a otros países, como Portugal o Grecia, o incluso su repliegue a Estados Unidos. Aunque la presencia militar estadounidense en España es menor en comparación con países como Alemania, Italia o Reino Unido, su valor estratégico radica en la ubicación de las bases de Rota y Morón, cruciales por su proximidad al Estrecho de Gibraltar y su utilidad en operaciones en el Mediterráneo, el norte de África y Oriente Próximo. Cerrar estas bases no sería un proceso sencillo, ya que requeriría activar el mecanismo previsto en el Convenio de Cooperación para la Defensa, que se renueva automáticamente anualmente, salvo que una de las partes manifieste su intención de no continuar. En caso de ruptura, Washington tendría que iniciar un proceso de negociación de doce meses con España para resolver las diferencias. Sólo si este proceso fracasara, el convenio podría darse por terminado, concediendo a EE. UU. un año adicional para retirar su personal y fuerzas militares de España, durante el cual las obligaciones del pacto bilateral seguirían vigentes.\La situación en Alemania también está siendo evaluada, con la posibilidad de retirar soldados o incluso cerrar bases. Sin embargo, España representa una diana más accesible para Trump, debido a las críticas abiertas del gobierno de Sánchez. En caso de una reducción de la presencia militar en España, los países que podrían verse beneficiados serían Polonia, Rumanía, Lituania y Grecia, considerados más cooperadores por Washington en esta crisis. El traslado de bases militares en Europa es una tarea compleja, costosa y lenta, debido a la infraestructura militar construida durante décadas. Polonia, a pesar de sus esfuerzos e inversiones en instalaciones, aún no posee la capacidad de absorber grandes contingentes militares de forma permanente, como lo hacen las bases españolas. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoció la frustración de Trump, pero enfatizó que la mayoría de los países europeos sí han contribuido con bases, logística y cumplimiento de compromisos, buscando atenuar la tensión aludiendo a la falta de uniformidad en la respuesta europea





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