Trump celebra su 80 cumpleaños con un combate de UFC en la Casa Blanca entre protestas

El presidente de Estados Unidos organiza un evento de artes marciales mixtas en los jardines de la Casa Blanca como parte de los festejos del 250 aniversario de la independencia, coincidiendo con su cumpleaños. La decisión judicial permite la celebración pese a las demandas, pero activistas convocan manifestaciones para denunciar el uso político del espacio y las políticas de la administración.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha organizado un evento de artes marciales mixtas de la UFC en los jardines de la Casa Blanca para el domingo 14 de junio de 2025, coincidiendo con su 80 cumpleaños y como parte de los festejos del 250 aniversario de la independencia del país.

El evento, que se celebrará en el Jardín Sur con el Monumento a Lincoln como telón de fondo, ha generado polémica tanto por el uso de un espacio público para un espectáculo privado como por el contexto de las políticas de la administración Trump. El año pasado, los festejos incluyeron un desfile militar que fue opacado por protestas masivas que denunciaban el autoritarismo del mandatario.

Este año, organizaciones como DC Local to Global, Ward 2 Mutual Aid y CodePink han convocado una marcha y picnic comunitario en Washington DC para el mismo día, criticando que, mientras se celebra el combate, el gobierno "intensifica guerras y genocidios en el extranjero, militariza nuestras comunidades y arrebata derechos". Un juez federal rechazó una demanda de emergencia presentada por dos ciudadanos que intentaban bloquear el evento, argumentando que no demostraron un perjuicio suficiente.

La decisión judicial consideró que los organizadores de la UFC han realizado una planificación extensa con coordinación gubernamental y que los demandantes no lograron explicar cómo sus intereses prevalecían sobre los de todas las partes involucradas. Sin embargo, la realización del evento ahora depende de factores climáticos como tormentas y la presencia de mosquitos en la zona, que era pantanosa y atrae insectos con los focos del ring.

La estructura conocida como "La Garra" ya ha sido instalada para el combate, que contará con la presencia del luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria, referente mundial de la disciplina. El comportamiento de Trump, que incluye amenazas a aliados, interferencias electorales y ataques a medios críticos, ha sido comparado con el de un monarca o un césar romano, especialmente después de que difundiera un video generado con IA mostrando un avión bombardeando excrementos sobre manifestantes durante las protestas "No Kings Day" en octubre de 2025.

A pesar de las protestas previstas, el evento da continuidad a la tendencia del mandatario de utilizar fastos patrios para realzar su imagen personal, mezclando Entretenimiento, poder militar y espectáculos de combate en lo que críticos ven como una estrategia de distracción y propaganda





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