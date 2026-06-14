Trump celebra su 80 cumpleaños con la velada de UFC más cara en la Casa Blanca

Donald Trump organiza un evento de UFC en la Casa Blanca para celebrar los 250 años de independencia de EE. UU. y su 80 cumpleaños, con un costo de 60 millones de dólares.

Donald Trump ha organizado un evento de UFC en la Casa Blanca para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos y coincidir con su 80 cumpleaños .

Este evento, descrito por Trump como una gran pelea que nunca se va a repetir, costará a Estados Unidos unos 60 millones de dólares. La velada, organizada por Dana White, contará con un megaescenario y un octógono para unos 5.000 espectadores. El enfrentamiento principal será entre Gaethje y Topuria, con el objetivo de ofrecer un espectáculo memorable y justificar el elevado gasto. Todo esto bajo el nombre Freedom 250 UFC.

La celebración del cumpleaños número 80 de Trump se ha convertido en un despliegue de poder y riqueza sin precedentes. Las proximidades de la Casa Blanca han sido transformadas por completo para albergar este evento. Se han instalado gradas, luces y pantallas gigantes, mientras que en el jardín se ha montado un octógono profesional.

Los luchadores ya han comenzado a llegar, y se han visto momentos de tensión, como cuando Topuria, de origen hispano-georgiano, ha exhibido sus cinturones y ha intercambiado empujones con su rival ante las cámaras. Todo ello para que el presidente reciba el mejor regalo posible: una victoria de su compatriota. El gasto de 60 millones de dólares ha generado controversia, especialmente porque se produce en un momento en que muchos estadounidenses enfrentan dificultades económicas.

Sin embargo, Trump ha defendido el evento como una forma de celebrar el espíritu americano y la independencia. La velada promete ser un espectáculo único, con combates que incluyen a algunos de los mejores peleadores del mundo. Se espera que la audiencia global sea masiva, y que el evento quede grabado en la historia como uno de los más extravagantes jamás realizados en la residencia presidencial. Los preparativos han sido titánicos.

El equipo de Dana White ha trabajado sin descanso para asegurar que todo esté listo a tiempo. Se han instalado sistemas de sonido de última generación y se ha diseñado una iluminación especial que realzará cada combate.

Además, se han dispuesto áreas VIP para los invitados de honor, incluyendo políticos, celebridades y magnates. La seguridad es máxima, con un despliegue de agentes que supera incluso el de las visitas de jefes de Estado extranjeros. El combate principal entre Gaethje y Topuria es el plato fuerte de la noche. Ambos luchadores han mostrado una gran determinación en sus declaraciones previas.

Gaethje, conocido por su estilo agresivo, promete noquear a su oponente en los primeros asaltos. Topuria, por su parte, confía en su técnica y en su capacidad para dominar la pelea. El resultado podría tener implicaciones importantes para el ranking de la UFC, pero sobre todo, Trump espera que sea una victoria para él, ya que Topuria es de ascendencia georgiana y ha expresado su apoyo al presidente. Más allá del espectáculo deportivo, el evento tiene un claro componente político.

Trump busca utilizar esta velada para reforzar su imagen de líder fuerte y cercano a los valores tradicionales estadounidenses. La coincidencia con el aniversario de la independencia y su cumpleaños no es casualidad: quiere asociar su figura con la grandeza de la nación.

Sin embargo, los críticos señalan que se trata de un derroche innecesario en un momento en que el país enfrenta desafíos como la inflación y la polarización social. El Freedom 250 UFC será recordado, sin duda, como un hito en la historia de las artes marciales mixtas y de la presidencia de Estados Unidos. Queda por ver si el público aceptará este espectáculo como una celebración legítima o como una muestra más de la ostentación de Trump.

Lo que es seguro es que la velada será intensa, llena de emociones y, por supuesto, muy cara





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