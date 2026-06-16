Trump celebra cumpleaños con una noche de excesos y combates en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump celebró su cumpleaños número 80 con un sobrevuelo militar y una cartelera repleta de peleas en la jaula de la UFC en la Casa Blanca. Diego Lopes y Steve García protagonizaron un combate de peso pluma en UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca.

CNN — Después de la fiesta llega la resaca. El presidente Donald Trump es abstemio de toda la vida. Pero aun así se lo pasó en grande el domingo por la noche, celebrando su 80 cumpleaños con un sobrevuelo militar y una cartelera repleta de peleas en la jaula de la UFC en lo que él mismo calificó como ‘una de las noches más increíbles en la historia de la Casa Blanca ’.

Diego Lopes pelea contra Steve García durante su combate de peso pluma en UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el 14 de junio de 2026. Artículo relacionado El evento de peleas de la UFC en la Casa Blanca termina con gran sorpres





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