Trump cancela ataques contra Irán tras avances en negociaciones de paz

El presidente de Estados Unidos suspende la ofensiva militar contra Irán debido al progreso en los diálogos diplomáticos, provocando una caída inmediata en los precios internacionales del petróleo.

En un giro inesperado de los acontecimientos diplomáticos y militares, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha anunciado la cancelación de los bombardeos que estaban programados para ejecutarse durante la noche contra territorio iraní.

Esta decisión surge tras alcanzar avances significativos en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido ya aprobados por las partes implicadas. La noticia ha tenido un impacto inmediato y contundente en los mercados energéticos globales, provocando que el precio del barril de petróleo Brent cayera con fuerza, situándose por debajo de la cota de los 90 dólares.

Específicamente, el crudo de referencia en Europa registró un descenso del 3,78 por ciento, lo que representa una caída de 3,52 dólares, situando el precio en los 89,58 dólares por barril. Este alivio en los precios refleja la reducción de la prima de riesgo geopolítico que había inflado los costos del combustible debido a la amenaza inminente de un conflicto a gran escala en una de las regiones más inestables del planeta.

La tensión había alcanzado su punto más crítico en meses, con el presidente Trump advirtiendo previamente que Estados Unidos golpearía muy duro a la República Islámica y amenazando incluso con tomar el control total de la industria petrolera iraní. El Comando Central de Estados Unidos, conocido como Centcom, confirmó que los buques comerciales continúan transitando normalmente hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el comercio mundial de crudo que Irán había amenazado con cerrar totalmente.

El conflicto no solo se ha limitado a las amenazas verbales, ya que el Ejército de Estados Unidos informó sobre el uso de misiles para inutilizar un petrolero que intentaba romper el bloqueo impuesto a Irán. Esta dinámica de presión militar fue diseñada para forzar al régimen iraní a sentarse a la mesa de negociaciones, aunque el riesgo de una escalada descontrolada era extremadamente alto. Desde la perspectiva financiera, el Tesoro de los Estados Unidos ha mantenido una postura agresiva.

Se ha advertido explícitamente que cualquier daño causado a los aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico será compensado utilizando los fondos congelados de Irán en cuentas internacionales. El responsable del Tesoro, Bessent, ha subrayado a través de sus redes sociales que cada ataque lanzado por Irán solo servirá para agravar la asfixia económica y financiera que ya padece el país persa, asegurando que el régimen perderá el juego de suma cero que ha intentado jugar contra Occidente.

Esta estrategia de guerra económica se complementa con la vigilancia constante de las rutas marítimas y la coordinación con aliados regionales para evitar que el suministro de energía global se vea interrumpido. A nivel regional, la inestabilidad se ha manifestado en otros frentes, como en Jordania, donde los sistemas antiaéreos de la Real Fuerza Aérea Jordana interceptaron y derribaron misiles lanzados contra la zona de Azraq, en la gobernación de Al Zarqa.

Estos ataques fueron interpretados como represalias de Irán por bombardeos estadounidenses previos en territorio iraní. Simultáneamente, en el ámbito monetario, se ha observado que algunos bancos centrales han comenzado a endurecer el precio del dinero, subiendo las tasas de interés en 25 puntos básicos para mitigar los efectos inflacionarios derivados de la guerra en Irán. El mercado ahora pone sus ojos en la intervención de Christine Lagarde y el Banco Central Europeo para discernir los próximos movimientos financieros.

Finalmente, el impacto en el consumidor final ha comenzado a notarse en la bajada de los precios de los combustibles en Europa. El gasóleo ha seguido una senda bajista, alcanzando niveles no vistos desde principios de marzo, con un precio medio de 1,615 euros por litro, lo que supone un descenso del 2 por ciento respecto a la semana anterior. De igual manera, la gasolina ha registrado una caída del 1,74 por ciento, situándose en los 1,52 euros.

Estos descensos son consecuencia directa de la desescalada militar anunciada por Trump y de las medidas fiscales implementadas por diversos gobiernos para contener el impacto inflacionario de la crisis. La comunidad internacional observa con cautela si este avance en el diálogo de paz será sostenible o si se trata de una pausa táctica antes de una nueva oleada de tensiones





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