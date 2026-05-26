Trump cambia de estrategia en Cuba, pero mantiene presión sobre Irán

El presidente Trump ha dado marcha atrás a los nuevos ataques contra Cuba, pero continúa presionando a los líderes religiosos para que firmen un acuerdo lo antes posible, ya que el mandatario asegura que las negociaciones están en el límite. Desde la intervención en Venezuela el 3 de enero, Trump ha sido implacable en su política exterior, ahora ha estrechado el cerco contra Cuba con el objetivo de acabar con el régimen castrista de Cuba donde la población está viviendo una situación límite.

El presidente Trump ha dado marcha atrás a los nuevos ataques contra Cuba , pero continúa presionando a los líderes religiosos para que firmen un acuerdo lo antes posible, ya que el mandatario asegura que las negociaciones están en el límite.

Trump ha estrechado el cerco contra Cuba desde la intervención en Venezuela el 3 de enero, con el objetivo de acabar con el régimen castrista de Cuba donde la población está viviendo una situación límite. El líder cubano, Raúl Castro, se enfrenta en este momento a una acusación formal por parte de Estados Unidos que le podría hacer cumplir condena de cadena perpetua.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo este martes que las conversaciones sobre un acuerdo con Irán se están retrasando debido a disputas sobre la redacción del pacto. Las declaraciones de Rubio se produjeron horas después de que las fuerzas armadas estadounidenses llevaran a cabo lo que calificaron como "ataques en defensa propia" contra sitios de lanzamiento de misiles iraníes y embarcaciones alrededor del estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado estadounidense dijo que el estrecho de Ormuz tiene que estar abierto, "de una forma u otra", en referencia a los ataques estadounidenses contra Irán del lunes





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