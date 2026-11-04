Trump califica de no revés derrota demócrata en elecciones medio término

El presidente Trump minimiza la victoria demócrata en el Congreso, atribuyendo el resultado a candidatos fallidos. Analistas señalan que los electores votaron contra su gestión.

El presidente Donald Trump se negó a considerar la reciente victoria demócrata en las elecciones de medio término como un fracaso personal. Durante una entrevista telefónica con Fox News, afirmó que los republicanos no sufrieron un revés para su mandato, a pesar de que los opositores recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Trump aseguró que estos resultados no deben interpretarse como un juicio directo contra su gestión ejecutiva.

La visión de Trump sobre el triunfo electoral

Ante la prensa, el mandatario argumentó que Estados Unidos ha vivido los mejores dos años en la historia reciente en materia económica. Defendió las políticas implementadas durante su administración y señaló que la economía y otros logros globales demuestran el éxito de su periodo. Consideró que los demócratas hicieron un buen trabajo político, pero expresó su sorpresa por la magnitud de la derrota republicana. Afirmó haber percibido un ambiente particular en las encuestas previas al día de las votaciones.

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Culpa a candidatos no elegidos por él

Trump trasladó la responsabilidad del resultado directamente hacia los candidatos republicanos que perdió el martes. Mencionó específicamente a figuras como Darline Graham en Carolina del Sur, Ken Paxton en Texas, Michael Whatley en Carolina del Norte y Mike Collins en Georgia. En varios casos, estos candidatos fueron seleccionados personalmente por el presidente, a veces en contra de la opinión de otros miembros de su partido. Criticó duramente al gobernador texano Greg Abbott, a quien ridiculizó en Truth Social por haberse convertido en un Republicano solo en nombre.

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Factores económicos y la guerra en Irán

Aunque su nombre no aparecía en las boletas electorales, la economía y los altos precios influyeron decisivamente en la decisión del electorado. Los estadounidenses renovaron los 435 puestos de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 escaños del Senado preocupados por los costos de vida. Trump reconoció que los elevados precios de la gasolina afectaron el ánimo popular. También señaló que la guerra en Irán generó incertidumbre entre los votantes. Algunos funcionarios republicanos ahora señalan a quienes presionaron al presidente para iniciar conflictos en Oriente Medio.

Ola azul y posibles futuros conflictos

Los demócratas celebraron una noche histórica, arrebatando bastiones tradicionales republicanos. Trump adoptó un tono conciliador y declaró estar dispuesto a colaborar con el nuevo Congreso. Sin embargo, publicó una imagen de una gorra roja con la palabra VETO grabada. Este gesto parece indicar que el presidente utilizará su poder ejecutivo para bloquear la legislación impopular. Mientras algunos analistas conservadores critican la estrategia del mandatario, otros defienden que los resultados reflejan la insatisfacción con la dirección general del país.