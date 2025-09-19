Trump Busca Restricción de Género en Pasaportes: Nuevo Desafío en la Corte Suprema

El gobierno de Donald Trump busca limitar el marcador de sexo en pasaportes para personas transgénero y no binarias, lo que reaviva el debate sobre los derechos LGBTQ+ y la interpretación de la ley.

El gobierno de Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema que le permita restringir el marcador de sexo en los pasaportes para individuos transgénero y no binarios. Esta acción representa su más reciente esfuerzo por obtener la intervención de los jueces en la persistente controversia sobre las política s restrictivas que afectan a la comunidad LGBTQ+ en los Estados Unidos.

La solicitud se produce después de que, inmediatamente después de asumir la presidencia en enero, Trump emitiera una directiva que establecía la política federal de reconocer únicamente dos sexos, definiéndolos como “no modificables y basados en una realidad fundamental e incontrovertible”. Como consecuencia, el Departamento de Estado suspendió el procesamiento de las solicitudes de pasaporte que requerían el marcador de género “X”. Esta medida revirtió los cambios implementados bajo la administración de Biden, los cuales buscaban acomodar a las personas no binarias, intersexuales y aquellas que no se ajustan a las convenciones de género. A partir de abril de 2022, los ciudadanos estadounidenses tenían la posibilidad de seleccionar la opción “X” como su marcador de género, marcando un avance significativo en el reconocimiento y la inclusión. Sin embargo, esta política se encontró rápidamente con oposición legal, resultando en una serie de desafíos judiciales. \Las demandas se multiplicaron rápidamente, y a principios de este año, una jueza federal en Massachusetts emitió una orden que impedía al gobierno aplicar la política a nivel nacional. Esta decisión fue el resultado de una demanda colectiva que cuestionaba la legalidad de la medida. En la apelación de emergencia presentada ante la Corte Suprema, el procurador general D. John Sauer argumentó que el gobierno no debería ser obligado a utilizar designaciones de sexo imprecisas en documentos de identificación, especialmente en documentos propiedad del gobierno, que constituyen un ejercicio de la autoridad constitucional y legal del presidente para comunicarse con gobiernos extranjeros. La jueza federal de distrito Julia Kobick, designada por Biden, en su fallo, determinó que la política, tal como estaba redactada, clasificaba a los solicitantes por su sexo, lo que justificaba una revisión judicial más exhaustiva. La jueza Kobick señaló que los pasaportes se utilizan frecuentemente para fines no relacionados con viajes, como el alquiler de un vehículo o la apertura de una cuenta bancaria. Argumentó que, en ausencia de una orden judicial que detuviera la política, las personas afectadas sufrirían “un daño irreparable… al no poder utilizar sus pasaportes en ningún lugar sin revelar su identidad”. Kobick explicó que estas personas probablemente se enfrentarían a un mayor riesgo de ansiedad, angustia psicológica, discriminación, acoso o violencia cada vez que usaran sus pasaportes, y no simplemente durante los viajes internacionales. \A principios de este mes, un tribunal federal de apelaciones en Boston rechazó la solicitud del gobierno de suspender la orden que impedía la aplicación de la política. El tribunal, aunque no basó su decisión principal en ello, declaró que el gobierno no había “interactuado significativamente” con las alegaciones del tribunal inferior de que la política podría violar la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución. Sauer, en su argumento del viernes, mantuvo que los tribunales inferiores habían cometido un error al someter la política a un nivel de escrutinio judicial más riguroso. Además, afirmó que las resoluciones que bloquean la política contradicen un fallo relevante de la Corte Suprema emitido en junio. Este fallo anterior, según Sauer, impulsó los esfuerzos de los legisladores estatales conservadores para aprobar y preservar leyes polémicas dirigidas a personas transgénero estadounidenses. Enfatizó que el fallo de la Corte Suprema, con una votación de 6-3, “deja claro que la política impugnada no discrimina por motivos de sexo”. Este caso resalta la continua lucha por los derechos LGBTQ+ y la interpretación de las políticas gubernamentales en relación con la identidad de género y los derechos constitucionales





