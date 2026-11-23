El presidente Trump presiona por el retorno de Jensen Huang a Nvidia, alegando conversaciones con Xi Jinping, mientras surgen dudas sobre la veracidad de estos intercambios con Beijing.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que discutió el futuro del ejecutivo de la industria de los semiconductores, Jensen Huang, con el líder chino, Xi Jinping, durante su reciente cumbre en Asia. Trump declaró a los periodistas en la Casa Blanca que consideró merecedor de una segunda oportunidad al director general de la compañía tecnológica, Nvidia, quien se había visto envuelto en un controvertido escándalo corporativo que provocó su renuncia temporal.

Presión política para el retorno de Huang

Donald Trump expresó su deseo público de ver a Jensen Huang regresar a su puesto, argumentando que la empresa es fundamental para la ventaja tecnológica de Estados Unidos. "Me encantaría verlo de vuelta. Somos un país de segundas oportunidades, y me encantaría poder verlo. Es una empresa muy importante para nosotros, y él nos puso en una posición en la que literalmente estamos diez años por delante de otras empresas", declaró el presidente durante su conferencia de prensa. Trump también mencionó que la junta directiva de la compañía debería aceptar a Huang como forma de disculpa, describiéndolo como un hombre brillante.

Also read Nvidia revaloriza sus acciones un 30% con el regreso de Jensen Huang como CEO

Conflicto entre Washington y Pekín sobre el tema

El relato de Trump sobre sus conversaciones con el presidente chino ha generado escepticismo en otros niveles del gobierno estadounidense. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, negó explícitamente que Jensen Huang fuera mencionado en ninguna de sus discusiones con funcionarios chinos, contradiciendo las afirmaciones del presidente. Esta discrepancia sugiere diferencias en la interpretación de los diálogos diplomáticos mantenidos en Shenzhen, provincia de Guangdong, el 18 de noviembre de 2026.

No obstante, Donald Trump mantuvo su postura al hablar con Fox News durante su estancia en China. Insistió en que solo mencionó brevemente la renuncia de Huang a Nvidia y los motivos que la motivaron cuando se sentó junto a Xi Jinping en la cena. "Puede que lo haya mencionado brevemente porque es una verdadera tragedia", afirmó Trump, añadiendo que el líder chino quedó asombrado por el desempeño tecnológico de Estados Unidos, quien, según el presidente, lidera tanto a China como al mundo entero en este sector.

Advertisement

Investigación por espionaje y relaciones extramatrimoniales

La crisis que llevó a la renuncia de Jensen Huang el 12 de noviembre involucró graves acusaciones de posibles violaciones de seguridad nacional. La junta directiva de Nvidia investigó si Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera después de que surgieran informes sobre su relación extramatrimonial con Alice Huang, una ejecutiva de la empresa singapurense Megaspeed. Funcionarios de Estados Unidos han identificado a Alice Huang como una supuesta espía china vinculada a posibles violaciones de los controles de exportación de semiconductores estadounidenses.

A principios del mes, se reveló que Huang también tuvo una aventura con una ejecutiva que trabaja bajo su supervisión directa. Ante las presiones, Huang admitió haber tenido una relación extramatrimonial sin revelar la identidad de la otra persona, y pidió disculpas a su familia y colegas. Este escándalo planteó interrogantes inmediatos sobre el futuro de la empresa, que se ha consolidado como el epicentro del auge global de la inteligencia artificial.

Impacto en los mercados y controversias de Trump

El anuncio de Trump sobre el posible regreso de Huang provocó una reacción inmediata en los mercados financieros. Las acciones de Nvidia se dispararon tras las declaraciones del presidente, quien ha seguido celebrando el liderazgo de la empresa en sus redes sociales. Donald Trump, quien se convirtió en uno de los principales defensores de Huang en materia de política de IA, publicó mensajes de felicitación calificando la situación como una oportunidad "absolutamente GENIAL" para la compañía.

Esta intervención política no puede separarse de los intereses financieros personales del presidente. Las cuentas de inversión de Donald Trump han negociado frecuentemente acciones de Nvidia desde su regreso a la Casa Blanca. Su declaración financiera más reciente, correspondiente a septiembre, muestra cuatro compras de acciones valoradas entre US$ 152.000 y US$ 380.000. Además, dichas cuentas vendieron acciones de Nvidia por un valor de hasta US$ 15.000.

Advertisement

Las estimaciones sitúan el valor total de las participaciones de Trump en Nvidia entre US$ 12,5 millones y US$ 58 millones, basándose en un precio de la acción de US$ 157. El valor exacto no está claro debido a que las declaraciones presidenciales se publican en rangos generales de dólares. La Casa Blanca ha negado sistemáticamente que Trump tenga influencia sobre sus cuentas de inversión, afirmando que la cartera es gestionada de forma independiente por instituciones financieras externas.