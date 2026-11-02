Trump ataca a demócratas en acto final antes de las elecciones de mitad de mandato

El presidente estadounidense realizó su último mitin en Washington DC, criticando a los candidatos demócratas y destacando sus logros económicos.

El presidente Donald Trump encabezó su último acto público de campaña antes de las elecciones de mitad de mandato programadas para este martes en Estados Unidos, dirigiéndose a sus partidarios desde el Parque Lincoln en Washington DC. Durante el evento, el mandatario utilizó una plataforma de alto perfil para lanzar una crítica feroz contra los candidatos del Partido Demócrata, calificándolos como la lista más peligrosa y extremista en la historia nacional. La intervención buscó movilizar al electorado republicano en una jornada electoral tradicionalmente desfavorable para el partido del presidente.

Acusaciones contra candidatos demócratas

Ante el estanque reflectante cercano al monumento a Abraham Lincoln, Trump enumeró una serie de supuestas políticas extremas atribuidas a su oponentes, incluyendo la apertura de fronteras, el aumento masivo de impuestos y cambios en la regulación de armas. El presidente afirmó que los demócratas buscan eliminar combustibles fósiles y permitir la entrada de millones de migrantes, argumentos que presentó como amenazas directas a la seguridad nacional y la estabilidad económica. Estas declaraciones constituyeron el eje central de su mensaje final, buscando vincular a la oposición con medidas radicalizadas que, según su versión, pondrían en riesgo el estilo de vida estadounidense.

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Ataques específicos a El-Sayed y El-Sayed

Trump se centró en ataques personales dirigidos a candidatos específicos, destacando a El-Sayed, un candidato musulmán de origen egipcio al Senado en Michigan que lidera las encuestas. El presidente citó artículos del 'New York Post' para sugerir que El-Sayed participó en campañas en centros islámicos donde se utilizaba retórica antisionista y se refería a Estados Unidos como "la casa de Satanás". Esta narrativa contrastaba con la defensa de Trump sobre su propia lealtad al país, argumentando que no puede permitirse que gobernantes que odian Estados Unidos ocupen cargos clave. Paralelamente, el mandatario también hizo referencia a investigaciones contra otra candidata, El-Sayed, por supuestamente inducir a confusiones electorales mediante nombres similares.

Defensa de logros económicos y energéticos

Más allá de los ataques políticos, Trump dedicó parte significativa de su discurso a enumerar sus supuestos logros administrativos, afirmando que la frontera de Estados Unidos es la más segura de la historia. Destacó la reducción de impuestos y la bajada de precios de los carburantes, a pesar de que los costos se dispararon recientemente debido a la ofensiva lanzada contra Irán en febrero pasado. El presidente prometió que los precios del petróleo disminuirían aún más, alegando que Estados Unidos está ganando la disputa energética, y señaló que los ingresos ciudadanos y los niveles más bajos de pobreza son prueba de su éxito gubernamental.

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Proyecto de renovación del estanque Lincoln

El mandatario aprovechó la ocasión para presentar el proyecto de renovación del estanque frente al monumento a Lincoln, convertido en un largo artificial reflectante durante su gestión. Trump habló durante más de veinte minutos sobre esta iniciativa, comparándose favorablemente con predecesores como Barack Obama y criticando la gestión anterior del sitio. Incluso bromeó con la posibilidad de cambiar el nombre del estanque a "Estanque Reflectante Trump", aunque rápidamente rectificó ante la posibilidad de que la prensa reportara el cambio sin mención a Lincoln. Esta atención prolongada al proyecto arquitectónico sirvió como un símbolo tangible de su legado y esfuerzo administrativo.

Proyección de resultados electorales

En su cierre, Trump reconoció que las elecciones de mitad de mandato son históricamente difíciles para el partido en el poder, pero expresó confianza en una gran victoria republicana si su base de votantes acude a las urnas. Atribuyó las encuestas desfavorables al alto coste de vida, pero mantuvo que la determinación de su campaña podría revertir la tendencia tradicional. La intervención concluyó con un llamado a la acción para asegurar el éxito del partido en la jornada electoral del martes, marcando el fin de su última campaña pública directa antes de la votación nacional.