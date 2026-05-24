Trump asegura que las negociaciones con Irán están progresando y que la paz podría anunciarse en los próximos días

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Irán están "progresando de manera adecuada" y que la paz podría anunciarse en los próximos días, aunque Teherán muestra recelos. Trump también insistía en que el bloqueo estadounidense sobre Irán permanecerá en vigor hasta que se firme un acuerdo.

Trump asegura que las negociaciones "están progresando de manera adecuada" y desde la Casa Blanca trasladan que la paz podría anunciarse en los próximos días, aunque Teherán muestra recelos.

Donald Trump, volvía a jugar al despiste en sus redes sociales: "He pedido a los negociadores que no se apresuren a cerrar un trato en este momento en el que el tiempo está de nuestro lado". Aun así, aseguraba que las negociaciones ya habría un preacuerdo para reabrir Ormuz Ayer, mientras se filtraba a la prensa de todo el mundo detalles del acuerdo entre Washington y Teherán, Trump insistía en que "el bloqueo permanecerá en pleno vigor hasta que se llegue, certifique y firme un acuerdo.

Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No se pueden cometer errores!

". Todavía quedan por resolver detalles clave sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y el futuro de Hezbolá en Líbano. El posible entendimiento llega después de casi tres meses de escalada militar que han sacudido los mercados energéticos, disparado los costes del transporte marítimo y reavivado el miedo a una interrupción prolongada del suministro global de petróleo





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