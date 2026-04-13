Trump apuesta por el bloqueo del estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones con Irán

Ante el fracaso de las negociaciones de paz, Trump planea bloquear el estrecho de Ormuz, una medida que podría agravar las tensiones y el impacto económico global.

El fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán ha dejado al presidente Donald Trump con un abanico de opciones poco atractivas, dificultando la obtención de una victoria decisiva o rápida. En respuesta, Trump ha decidido intensificar la apuesta, proponiendo un bloqueo en el estrecho de Ormuz, una medida que conlleva sus propios riesgos y posibles consecuencias impredecibles.

Las conversaciones del fin de semana en Islamabad, Pakistán, sugirieron que Estados Unidos esperaba que Irán cediera a sus demandas, que incluían compromisos sobre la no proliferación nuclear y la reapertura del estrecho. Sin embargo, Irán se ha negado a renunciar a esta importante palanca y a aceptar la afirmación de Estados Unidos de que ya ha perdido la guerra. Este estancamiento desafía una de las convicciones centrales de Trump: que el poderío militar estadounidense sometería a sus adversarios. En este contexto, Trump se encuentra bajo presión para reducir las opciones de Irán. El domingo por la noche, comunicó a los periodistas que había ordenado a las fuerzas armadas estadounidenses implementar un bloqueo del estrecho a partir de las 10:00 a.m., hora de Miami, con el objetivo de ahogar los ingresos petroleros de Irán y colapsar su economía. Además, esta medida busca frustrar el plan de Teherán de incrementar sus ingresos mediante el cobro por el paso seguro de los petroleros en esta crucial vía marítima.

El plan de Trump podría tener consecuencias devastadoras para la economía iraní, ya afectada por años de sanciones y la reciente guerra. No obstante, también amenaza con exacerbar el impacto económico de la guerra en las economías de Estados Unidos y a nivel mundial. Inmediatamente después del anuncio del bloqueo, los precios del petróleo experimentaron un aumento significativo, con el barril de crudo Brent subiendo un 8% hasta los US$ 104. Esta reacción pondrá a prueba la determinación de Trump, ya que los ciudadanos estadounidenses ya expresan frustración por los altos costos de alimentos y vivienda, y ahora pagan, en promedio, más de US$ 4 por galón de gasolina. El incremento de los precios del petróleo ha contribuido a elevar la tasa de inflación hasta el 3,3% en marzo, en comparación con el 2,4% en febrero, generando un impacto negativo en la economía general.

Durante una entrevista en Fox News el domingo por la mañana, el presidente explicó el bloqueo, pero no ofreció detalles claros sobre su funcionamiento. “Se llama todos adentro, todos afuera. Sí, se llama todos adentro y todos afuera”, afirmó Trump. “Habrá un momento en que haremos que todos entren y todos salgan”, refiriéndose a los cientos de petroleros varados en el golfo Pérsico. “Pero no será un porcentaje. No será un amigo tuyo, como un país que es tu aliado o un país que es tu amigo. Es todo o nada. Y eso no será dentro de mucho tiempo”. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comunicó el domingo que el bloqueo se aplicaría a todo el tráfico que entrara y saliera de los puertos iraníes. “Las fuerzas de CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, señaló en una publicación en X.

Tras las maratónicas conversaciones en Pakistán, Estados Unidos e Irán salieron acusándose mutuamente de intransigencia. El estancamiento generó dudas sobre la viabilidad de un alto el fuego de dos semanas que había comenzado la semana pasada. Sin embargo, Trump declaró el domingo a los periodistas que se estaba “manteniendo bien”. El plan de bloquear el estrecho presenta sus propios riesgos. Las alternativas para Trump tampoco son favorables. El presidente podría retomar la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, aunque no está claro si intensificar una ofensiva que ya ha devastado el complejo militar e industrial iraní logrará que sus líderes cedan. Si Trump cumple su amenaza de atacar centrales eléctricas y puentes, podría perjudicar a la población civil que una vez prometió ayudar y arriesgar represalias iraníes contra aliados de Estados Unidos, incrementando los ya elevados costos de la guerra. Además, cualquier intento de Trump de abandonar la región tras declarar cumplidos los objetivos militares de Estados Unidos se vería comprometido por el control firme de Irán sobre el estrecho —un punto estratégico para la exportación global de petróleo— y por la preservación de su reserva de uranio enriquecido.

Nikki Haley, exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, afirmó que Trump no tenía otra opción más que intentar abrir el estrecho. “Si no hiciéramos nada para detenerlos, no solo tendrían influencia; también tendrían aún más dinero del que tenían antes para canalizarlo hacia sus aliados intermediarios, aún más dinero para comprar suministros para misiles balísticos y continuar su producción nuclear”, dijo Haley a Dana Bash, de CNN, en “State of the Union” el domingo.





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