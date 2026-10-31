Trump apoya la estancia de Flávio Bolsonaro en EE.UU. y niega ayuda migratoria

El presidente Trump afirma que el senador brasileño puede permanecer en EE.UU., mientras Marco Rubio descarta cualquier intervención oficial en su salida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado desde su club Mar-a-Lago en Palm Beach que el senador brasileño Flávio Bolsonaro tiene permiso para residir en territorio estadounidense todo el tiempo que desee. Estas declaraciones se realizaron en medio de una fiesta de celebración de Halloween, donde Trump confirmó a la prensa que no tiene previsto reunirse personalmente con el excandidato presidencial.

Declaraciones oficiales sobre la entrada

Más temprano el mismo sábado, el secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que Estados Unidos no brindó ninguna asistencia a Bolsonaro para facilitar su salida de Brasil. Según Rubio, el presidente Trump autorizó un "parole", que es una autorización para la entrada provisional al país, distinta de los mecanismos migratorios convencionales de admisión. El funcionario reiteró que el gobierno no participó en los trámites ni facilitó nada para la partida del senador.

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Detalles del viaje y llegada a Miami

Bolsonaro aterrizó en un jet privado en el Aeropuerto Ejecutivo Opa-locka, ubicado en el área metropolitana de Miami, la mañana del miércoles 28 de octubre. La aeronave, un Gulfstream G400 operado por la aerolínea ejecutiva Baires Fly, llegó procedente de Guayaquil, Ecuador, a las 09:25 hora local (13:25 GMT). Registros previos indican que el avión había volado anteriormente desde Puerto Iguazú, ciudad argentina en la frontera con Brasil, hasta Guayaquil a última hora del martes.

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Contexto legal y investigaciones en curso

La salida del senador se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal de Brasil, ordenara la incautación de sus pasaportes y le prohibiera salir del país. Bolsonaro posee tanto un pasaporte ordinario como uno diplomático debido a su condición de senador, y el plazo para entregar los documentos finalizaba alrededor de las 12:00 horas del martes 27 de octubre. Actualmente enfrenta dos investigaciones, incluyendo una sobre posibles irregularidades en la transferencia de casi US$70 millones del Banco Master para la producción de la película Dark Horse.

Reacciones políticas y situación familiar

El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva criticó la decisión de su rival de abandonar el país, afirmando que quien no tiene nada que ocultar no debe temer responder a las acusaciones. Bolsonaro abandonó Brasil acompañado de tres personas, incluyendo a su esposa Fernanda y sus hijas Carolina y Luiza, cruzando la frontera con Argentina bajo documentación válida. Varios miembros de su familia ya residen en Estados Unidos, incluido su hermano Eduardo, condenado por coacción.