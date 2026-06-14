Trump anuncia un acuerdo de paz con Irán que incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz y el cese de hostilidades

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró finalizado un acuerdo con Irán tras mediaciones de Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Turquía. El pacto prevé la reapertura del Estrecho de Ormuz, la retirada del bloqueo naval y un cese permanente de operaciones militares, incluido en el Líbano. La firma se realizará en Ginebra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social la finalización de un acuerdo con la República Islámica de Irán, marcando un giro drástico en la crisis que había escalado tras su decisión de reactivar el conflicto.

El mandatario afirmó que el entendimiento incluye la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones de fondo sobre el programa nuclear iraní, el núcleo del desacuerdo original. Trump declaró "¡Enhorabuena a todos!

" y autorizó, según su mensaje, la retirada inmediata del bloqueo naval estadounidense, un punto que, sin embargo, subrayó que depende "sobre todo de Irán". Este anuncio, que sigue a weeks de especulaciones sobre un acuerdo inminente que luego fracasaba, deja numerosas incógnitas sobre los mecanismos de implementación, la profundidad de los compromisos y la durabilidad de un pacto con un histórico adversario. La Casa Blanca no proporcionó de inmediato detalles sobre el texto formal ni el calendario de cumplimiento.

El papel de mediación fue asumido principalmente por Pakistán, cuyo primer ministro, Shehbaz Sharif, ofreció los primeros detalles concretos en su propia red social. Sharif comunicó que ambas partes han acordado "el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", una cláusula dirigida a frenar los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbolá, aliado de Irán, que habían empañado las conversaciones.

El premier paquistaní reveló que, además de Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Turquía actuaron como mediadores y que estos facilitarán "una serie de reuniones esta semana" para sentar las bases de las negociaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma. La primera confirmación oficial desde Teherán llegó por boca del viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, quien especificó que la ceremonia de firma tendrá lugar en Ginebra, Suiza.

Gharibabadi atribuyó el éxito a un "último empujón diplomático promovido por Qatar" y celebró dos condiciones clave para Irán: la retirada del bloqueo naval estadounidense y el cese de las hostilidades israelíes en el Líbano, que Teherán había señalado como una línea roja. El enfoque del presidente Trump, en cambio, se centró en el aspecto económico y comercial de la distensión.

En su mensaje exhortó a "Barcos del mundo, poned en marcha vuestros motores", destacando la importancia de garantizar la libre navegación por el Estrecho de Ormuz, una vía crítica para el suministro global de petróleo. Este énfasis responde a las presiones políticas internas: Trump y sus aliados republicanos se juegan sus mayorías en el Congreso en las elecciones legislativas de otoño, y el impacto económico de una guerra con Irán, altamente impopular entre el electorado estadounidense, podría ser catastrófico para sus aspiraciones electorales.

Mientras se desarrolla esta coyuntura diplomática, cabe señalar que la noticia original mezclaba de forma errática información sobre el acuerdo con titulares y enlaces sobre otros eventos, como un accidente de helicópteros en Río de Janeiro con seis fallecidos, entre ellos el youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree, así como repetidas referencias a coberturas en directo sobre la guerra y las negociaciones de paz. Estos elementos, considerados ruido periodístico o navegación lateral, han sido excluidos de esta reconstrucción, que se centra exclusivamente en el contenido sustancial del acuerdo entre EE. UU. e Irán





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