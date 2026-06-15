Trump anuncia un acuerdo de paz con Irán en su 80 cumpleaños, buscando estabilidad en Oriente Próximo y alivio económico antes de las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, una decisión que busca reparar las divisiones en el Partido Republicano y mitigar el impacto de la inflación, aunque genera controversia dentro de su propio partido y deja temas críticos pendientes.

El prolongado conflicto en Oriente Próximo ha generado una profunda división dentro del Partido Republicano y ha impactado la economía estadounidense, con precios más altos y sin una sensación clara de victoria.

Donald Trump, enfrentando presiones políticas y económicas, ha decidido buscar un acuerdo con Irán para poner fin, al menos temporalmente, a las hostilidades. Esta decisión se produce después de semanas de indecisión entre avanzar en las negociaciones o escalar la acción militar, incluyendo la posibilidad de un ataque directo.

Finalmente, la única opción viable políticamente para Trump fue sellar un pacto con el régimen de Teherán, anunciado en su red social Truth Social en su 80 cumpleaños con un mensaje entusiasta: "¡Buques del mundo, arrancad vuestros motores! ¡Que fluya el petróleo!

". El presidente busca presentar el acuerdo como una victoria geopolítica y el inicio de una nueva era de estabilidad en la región, intentando convertirlo en un logro que los republicanos puedan promocionar de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en un contexto de creciente descontento por la inflación y el costo de la gasolina.

Sin embargo, el pacto ha desatado fuertes tensiones internas. Senator Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, expresó su preocupación por las diferencias entre la postura iraní y la del equipo negociador estadounidense, y exigió que el acuerdo sea revisado por el Congreso, subrayando que es "imprescindible" que J.D. Vance, el vicepresidente que lideró las negociaciones, presente el texto a los legisladores.

Figuras de la extrema derecha y activistas anti-islam cercanos a Trump mostraron abiertamente su descontento, con comentarios que reflejan desconfianza hacia Irán y hacia cualquier trato con el país persa. Además, el acuerdo podría enfrentarse a un escrutinio similar al que sufrió el pacto nuclear de Barack Obama, que Trump abandonó y criticó vehementemente durante años.

La reacción podría ser aún más negativa si se percibe que el acuerdo incluye un alivio prematuro de sanciones o el desbloqueo de activos iraníes. Funcionarios de Trump insisten en que "no somos ingenuos", pero reconocen que Estados Unidos carecía de "estómago" para una acción militar más agresiva, lo que dejó pocas alternativas al acuerdo. En el frente económico, la guerra ha exacerbado los problemas inflacionarios que ya azotaban la economía.

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos se ha disparado a 4,07 dólares, frente a los 3,13 dólares de hace un año, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha subido del 4% al 4,4%. Gary Cohn, exasesor económico de Trump, señaló que los precios de la gasolina y las materias primas "no van a desplomarse de la noche a la mañana", sugiriendo que la recuperación será gradual.

Mientras tanto, Trump se prepara para las reuniones con líderes del G7 y de Oriente Próximo en una cumbre organizada por el presidente francés, donde todas las miradas estarán puestas en la sostenibilidad del cese de hostilidades en toda la región, incluyendo Israel y Líbano, y en la recuperación del tránsito de buques por el Golfo. Los funcionarios celebraron el acuerdo el día del cumpleaños de Trump, con Mike Waltz, embajador ante la ONU, declarando que el presidente "priorizó a nuestro país y negoció un acuerdo de paz que nos mantendrá a salvo e impedirá que Irán obtenga un arma nuclear".

Sin embargo, los temas nucleares más delicados se han pospuesto para conversaciones futuras durante los próximos 60 días, y si Irán no cumple, Trump enfrentará una fuerte presión para reanudar los ataques militares y romper el alto el fuego. Además, los miles de soldados estadounidenses adicionales desplegados en Oriente Próximo comenzarán a regresar a casa, aunque el poderío militar se mantendrá "el tiempo que sea necesario".

El acuerdo, pues, representa un giro audaz pero arriesgado, que busca resolver múltiples crisis pero que deja incertidumbres significativas sobre la estabilidad regional y la política interna estadounidense





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