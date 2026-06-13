Trump anuncia la muerte del Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, en ataque militar de EE.UU. en Venezuela

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció la muerte del máximo líder del Tren de Aragua, conocido como Niño Guerrero, en un ataque militar estadounidense en Venezuela. Según Trump, el ataque fue coordinado estrechamente con sus amigos en Venezuela y con el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

El presidente de EE. UU. Donald Trump anunció el viernes que uno de los principales líderes del Tren de Aragua, un cártel designado como organización terrorista , murió en un ataque militar estadounidense.

Según Trump, el ataque fue ‘coordinado estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien’, en referencia al Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Luego de que Trump asumiera su segundo mandato como presidente de EE. UU. , el Tren de Aragua fue protagonista de una controversia en medio de la ola de redadas antiinmigratorias y deportaciones del Gobierno de Trump.

El grupo delincuencial fue declarado en febrero por el Departamento de Estado de EE. UU. como una organización terrorista y supuestos miembros han sido detenidos y expulsados del país. Se trata de una banda criminal transnacional que se originó en una prisión de Venezuela y que lentamente se ha abierto camino hacia el sur y el norte del continente en los últimos años. En 2023, una investigación de CNN reveló la presencia de sus miembros en Estados Unidos





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