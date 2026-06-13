Trump anuncia fin de la guerra con Irán, Musk se convierte en billonario y Trump organiza evento de MMA en la Casa Blanca

El presidente Trump declara terminada la guerra con Irán mientras el ministro iraní habla de un acuerdo cercano; Elon Musk alcanza el billón tras la salida a bolsa de SpaceX; Trump monta un ring de artes marciales en la Casa Blanca para su cumpleaños; atropello masivo en Países Bajos deja tres muertos; y captura de un fugitivo vinculado a Venezuela y designado como terrorista.

El presidente Donald Trump anunció el fin de la guerra con Irán , afirmando que el conflicto ha concluido, mientras que el ministro de Exteriores iraní declaró que un memorándum de entendimiento está a punto de cerrarse, sugiriendo que un acuerdo nunca ha estado tan cerca.

Esta declaración se produce tras una serie de tensiones que incluyeron la cancelación de bombardeos estadounidenses previstos contra Irán, luego de que Trump anunciara nuevos ataques y Teherán negara cualquier acuerdo. En otro orden de eventos, Elon Musk ha alcanzado un hito histórico al convertir a SpaceX en una empresa que sale a bolsa, lo que lo convierte en la primera persona billonaria del mundo.

Asimismo, Trump ha instalado una estructura llamada 'La Garra' en la Casa Blanca para organizar combates de artes marciales mixtas con motivo de su cumpleaños 80, donde el español Ilia Topuria será el plato fuerte ante 4.500 espectadores. En materia de seguridad, se reportó un atropello masivo durante un campamento escolar en Países Bajos que dejó tres muertos, dos de ellos niños.

Además, un fugitivo considerado uno de los más buscados de la región, quien se encontraba fuera del alcance de las autoridades y contaba con apoyo de colaboradores venezolanos, fue capturado y designado como parte de una agrupación terrorista por Washington. El gobierno de Trump reiteró su compromiso de reforzar acciones contra organizaciones criminales transnacionales





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