Trump anuncia acuerdo de paz con Irán y apertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a través de Truth Social un acuerdo de paz con Irán que incluye el cese inmediato de hostilidades y la apertura del estrecho de Ormuz. Este anuncio se produce tras un día en que Israel reanudó sus bombardeos sobre Beirut, un hecho que el propio Trump censuró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha confirmado mediante un mensaje en su red social Truth Social la consecución de un acuerdo de paz con la República Islámica de Irán .

Según su declaración, tras intensas conversaciones, ambas partes han acordado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el conflicto en Líbano. Este anuncio se produce en un contexto de tensión regional, luego de que Israel reanudara sus bombardeos contra la capital de Líbano, Beirut, en un intento por descarrilar las negociaciones, algo que el propio Trump calificó como un error, afirmando que no debería haberse producido estando tan cerca de un acuerdo.

Como parte del acuerdo, Trump ha autorizado la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense, instando a los barcos del mundo a reanudar la navegación y el flujo de petróleo. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, también ha hecho eco del anuncio en sus redes sociales, destacando el fin de semanas de conversaciones cruzadas, intentos de boicot y declaraciones que habían retrasado un posible entendimiento entre Washington y Teherán.

Este desarrollo marca un giro significativo en las relaciones internacionales, con implicaciones para la seguridad energética global y la estabilidad en Oriente Medio, aunque persisten interrogantes sobre la respuesta de otros actores regionales y la aplicación práctica de lo pactado





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