Trump amenaza con usar fuerza militar sobre Cuba en entrevista

El presidente estadounidense Donald Trump afirma en entrevista que considera usar la fuerza militar en Cuba y busca resolver la crisis antes de dejar la presidencia.

Donald Trump ha reiterado su intención de intervenir en la situación política y económica de Cuba, indicando que la resolución del conflicto en la isla es una prioridad antes de su partida del cargo. Durante una entrevista con el locutor de radio conservador Hugh Hewitt, el presidente de Estados Unidos confirmó que considera viable el uso de fuerza militar si fuera necesario para lograr sus objetivos en la región.

Declaraciones explícitas sobre fuerza militar

Trump respondió afirmativamente a la pregunta directa de Hewitt sobre si aprobaría un ataque militar, asegurando que lo consideraría sin duda. El mandatario estadounidense ha mantenido una postura agresiva hacia La Habana, describiendo a la nación como un lugar que ha fracasado y que se encuentra en un proceso de decadencia continua. Estas declaraciones se suman a una retórica que ha aumentado significativamente durante el último año, intensificando las presiones externas sobre el gobierno cubano.

Also read Musk asegura que 'sería un honor' contratar al consejero de Nvidia en plena crisis por su posible destitución

Mención de Marco Rubio y el voto cubano

El presidente de Estados Unidos mencionó específicamente a Marco Rubio como una figura clave en sus planes, elogiando su talento y su origen cubano. Trump afirmó que le encantaría que Rubio liderara los esfuerzos para resolver la crisis, destacando que ganó el voto cubano en Florida por un 94 por ciento en las elecciones anteriores. El mandatario indicó que ahora es más popular entre esta comunidad que en ese momento y que su objetivo es ayudar a los cubanos que han sido tratados mal, aprovechando su influencia política y social.

Advertisement

Retoque a la narrativa sobre la decadencia cubana

Antes de la entrevista, el lunes, Trump declaró en la Casa Blanca que Cuba caerá muy pronto, calificando al país de nación comunista y socialista con una ideología similar a la de los demócratas estadounidenses. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, afirmó que Estados Unidos busca un cambio fundamental en la isla. En marzo, declaró que tendría el honor de tomar el control de Cuba, asegurando que puede hacer lo que quiera con ella, ya sea liberarla o quedarse con la soberanía del territorio.

Bloqueo energético y contexto regional

Cuba ha enfrentado durante todo el año un bloqueo energético y petrolero por parte de Estados Unidos, lo que ha exacerbado la crisis interna en la isla. Mientras tanto, Trump sigue presumiendo de su ataque sobre Venezuela y mantiene la guerra en Irán empantanada, mostrando una estrategia de política exterior que incluye múltiples frentes de conflicto en la región. La combinación de sanciones económicas y amenazas de intervención directa refleja una escalada sin precedentes en la relación entre Washington y La Habana en el contexto actual.