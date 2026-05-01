Trump amenaza con retirar tropas de España e Italia por falta de apoyo en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera retirar tropas de España e Italia, sumándose a las amenazas previas contra Alemania, debido a la falta de apoyo de estos países en el conflicto con Irán. La decisión podría tener un impacto significativo en la seguridad regional y en las relaciones transatlánticas.

Washington (EFE) – El presidente de los Estados Unidos , Donald Trump , expresó este jueves la posibilidad de retirar las tropas estadounidenses estacionadas en España e Italia , una amenaza que ya había lanzado contra Alemania, fundamentando su postura en la percibida falta de apoyo de estos países en relación con la situación en Irán .

Ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si consideraba aplicar la misma estrategia con España e Italia que con Alemania, el presidente respondió afirmativamente, con una retórica contundente: ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no ha brindado ninguna ayuda significativa y España ha sido, en mi opinión, absolutamente horrible en su respuesta.

Esta declaración refleja una creciente frustración por parte de la administración Trump con la colaboración de sus aliados en la OTAN, especialmente en lo que respecta a la política exterior estadounidense en Oriente Medio. La situación se agrava con la percepción de que algunos países europeos no están asumiendo una parte justa de la carga financiera y militar en la defensa colectiva.

En relación con Alemania, Trump criticó duramente su desempeño, haciendo una aparente alusión al canciller alemán, Friedrich Merz, sin nombrarlo directamente. Consideró que Alemania está realizando un trabajo terrible, señalando una serie de problemas internos que, según él, debilitan su capacidad para contribuir a la seguridad global. Entre estos problemas, mencionó la inmigración, la energía y la situación en Ucrania, afirmando que Alemania está profundamente involucrada en un conflicto complejo y problemático.

Esta crítica se suma a las tensiones existentes entre Estados Unidos y Alemania en temas comerciales y de defensa, y pone de manifiesto la divergencia de opiniones sobre la estrategia a seguir en la región. La decisión de Trump de considerar la reducción de tropas en Alemania, y ahora potencialmente en España e Italia, es vista por algunos analistas como una forma de presionar a estos países para que aumenten su gasto en defensa y se alineen más estrechamente con las políticas estadounidenses.

La amenaza de retirar las tropas también podría interpretarse como una señal de que Estados Unidos está dispuesto a reevaluar su compromiso con la OTAN y a buscar nuevas formas de garantizar su seguridad. Desde el inicio de las hostilidades con Irán el pasado 28 de febrero, Trump ha manifestado su descontento con países como España por su negativa a permitir el uso de sus bases militares en el conflicto y por lo que considera una falta de colaboración en el desbloqueo del estrecho de Ormuz, que Irán ha boicoteado en respuesta a los ataques mutuos con Estados Unidos.

Esta situación ha generado una crisis diplomática entre Estados Unidos y España, y ha puesto en duda la futura cooperación en materia de seguridad. De hecho, una comunicación interna del Pentágono, publicada en exclusiva por la agencia Reuters la semana pasada, incluso sugirió la posibilidad de suspender a España de la OTAN debido a su postura sobre la guerra en Irán.

Estados Unidos mantiene actualmente alrededor de 3.200 efectivos desplegados en España, principalmente en las bases de Rota y Morón, lo que convierte a España en el tercer país de la Unión Europea con mayor presencia militar estadounidense, después de Alemania (aproximadamente 35.000) e Italia (alrededor de 12.000). La posible retirada de estas tropas tendría un impacto significativo en la capacidad de Estados Unidos para proyectar su poder en la región y en la seguridad de España.

La decisión final de Trump dependerá de una serie de factores, incluyendo la evolución de la situación en Irán, la respuesta de los países afectados y las consideraciones políticas internas en Estados Unidos





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