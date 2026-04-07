Trump amenaza con encarcelar a un periodista por filtración sobre aviador desaparecido

El expresidente Trump intensifica su ofensiva contra los medios, amenazando con encarcelar a un periodista por filtrar información sobre un aviador desaparecido. La medida se suma a una serie de acciones para restringir la cobertura periodística, en medio de una tensa relación entre la administración y la prensa.

El presidente Donald Trump , en un movimiento que intensifica su enfrentamiento con los medios de comunicación , amenazó con encarcelar a un periodista como parte de su búsqueda de la fuente que filtró información sobre la desaparición de un segundo oficial de la Fuerza Aérea estadounidense. La filtración , que ocurrió el viernes, comprometió las operaciones de rescate del aviador cuyo avión de combate fue derribado.

Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes, declaró que la revelación pública de la situación había complicado las tareas de rescate que las autoridades habían intentado mantener en secreto. “Vamos a contactar con el medio de comunicación que lo publicó y le diremos: ‘Seguridad Nacional, entréguenlo o irá a la cárcel’”, afirmó Trump, dejando claro que buscaría responsabilidades legales contra la persona responsable de la filtración. El presidente no especificó a qué medio de comunicación se refería, aunque los medios iraníes fueron los primeros en informar sobre el derribo del avión, lo que generó un intenso debate en línea sobre el destino de la tripulación antes de que los medios de comunicación estadounidenses publicaran la noticia. Un funcionario de la Casa Blanca, hablando con CNN, confirmó que se estaba llevando a cabo una investigación sobre la filtración, mientras que varios medios, incluyendo CNN, ya habían reportado la semana anterior sobre los aviadores desaparecidos y los esfuerzos estadounidenses para encontrarlos y rescatarlos. La búsqueda del segundo oficial de la Fuerza Aérea culminó en la madrugada del domingo en una misión de alto riesgo que el director de la CIA, John Ratcliffe, describió como “comparable a buscar un solo grano de arena en medio del desierto”.\Durante la conferencia de prensa, Trump argumentó que la revelación de la desaparición del segundo miembro de la tripulación alertó al ejército iraní y desencadenó esfuerzos contrarios para intentar localizar al piloto antes. “La operación se complicó mucho más porque alguien filtró la información”, dijo. “De repente, todo Irán supo que había un piloto en algún lugar de su territorio luchando por su vida”. Las amenazas de Trump marcan un nuevo capítulo en los esfuerzos del gobierno por reprimir a los medios de comunicación, lo que incluye ataques verbales contra periodistas por informes que no le agradan, así como intentos de restringir la capacidad de ciertos medios para cubrir la Casa Blanca y el Pentágono. En sus primeros meses de regreso al cargo, Trump intentó influir en la composición del grupo de periodistas que cubren sus actividades diarias. Posteriormente, intentó impedir el acceso de Associated Press al Despacho Oval y al Air Force One, en protesta por su negativa a adoptar el nombre preferido por Trump para el golfo de México, desatando una larga batalla legal. Además, el gobierno ha pregonado sus esfuerzos por recortar fondos a la radiodifusión pública de estaciones como la Radio Pública Nacional (NPR) y el Servicio de Radiodifusión Pública (PBS), al tiempo que califica las coberturas negativas como “noticias falsas”.\Paralelamente, Trump ha demandado personalmente a al menos seis medios de comunicación por su descontento con sus reportajes, entre ellos The Wall Street Journal, The New York Times y CNN. Muchas de estas demandas se han extendido por años, con resultados mixtos para Trump en los tribunales. Sin embargo, se sintió envalentonado después de que CBS y ABC llegaran a acuerdos en casos contra ellos, que resultaron en indemnizaciones millonarias. Trump ha presentado estos acuerdos como victorias significativas y prueba de parcialidad mediática en su contra, aunque ambas cadenas negaron cualquier irregularidad. Las amenazas de Trump contra los periodistas que cubren la situación en Irán también se producen en medio de una prolongada disputa entre el Pentágono y la prensa que cubre sus actividades. Decenas de reporteros renunciaron a sus credenciales del Pentágono después de que el Departamento de Defensa implementara una nueva política que obligaba a los medios a comprometerse a comunicar solo información autorizada por el gobierno. La semana pasada, un juez falló a favor de una demanda contra esta política, liderada por The New York Times, y ordenó al Pentágono que restableciera las credenciales de ciertos reporteros. El Departamento de Defensa respondió anunciando la retirada de todas las oficinas de prensa de su sede, relegando a todos los medios a un anexo fuera del edificio. Este nuevo espacio, según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en X, “estará disponible cuando esté listo”





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Medios De Comunicación Filtración Aviador Casa Blanca Libertad De Prensa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump insiste con desatar 'el infierno' en Irán el martes si no reabre OrmuzEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este domingo con desatar "el infierno" en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes,...

Read more »

La OTAN de Trump y la humillación permanente de EuropaCada vez que Donald Trump amenaza a Europa, el Viejo Continente reacciona como un deudor disciplinado al que acaban de recordarle quién firma su póliza de seguro. Promete más gasto, promete más compras, promete más obediencia estratégica.

Read more »

Trump y el Petróleo: Amenazas en el Estrecho de Ormuz y el Impacto en la EconomíaEl expresidente Donald Trump genera controversia al hablar sobre el petróleo y el estrecho de Ormuz, con implicaciones en los precios y la economía estadounidense.

Read more »

Irán afirma que no negociará con EEUU bajo los ultimátums y 'amenazas de crímenes' de TrumpEl contexto: Este anuncio se produce en medio de las especulaciones acerca de conversaciones para cerrar un posible alto el fuego durante 45 días. 'La negociación no es en absoluto compatible con crímenes de guerra', ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

Read more »

Trump respalda al republicano Steve Hilton en la carrera para gobernador de CaliforniaEl presidente Donald Trump brindó su respaldo al republicano Steve Hilton en la contienda por la gobernación de California, lo que podría sacudir una carrera muy concurrida para suceder al gobernador saliente, Gavin Newsom.

Read more »

Los españoles ven a Trump como la mayor amenaza por delante de PutinUna encuesta de 40dB. revela un profundo pesimismo sobre el futuro del planeta y una fuerte división por el gasto militar

Read more »