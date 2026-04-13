Trump amenaza con bloquear el estrecho de Ormuz, desatando el temor a una crisis energética global

El expresidente Donald Trump amenaza con bloquear el estrecho de Ormuz, un movimiento que podría disparar los precios del petróleo y desencadenar una crisis económica global. La estrategia recuerda a las tácticas utilizadas en la guerra comercial con China.

Estados Unidos también tiene posturas, mucho más firmes y de mayor alcance. Simplemente no he optado por utilizarlas; nunca tuve motivos para hacerlo, ¡HASTA AHORA!”. Esa impactante amenaza de fuerza sin precedentes por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump , causó una caída de casi el 3 % en la Bolsa de Valores, el 10 de octubre de 2025.

En una publicación de dos partes en Truth Social, hace seis meses, Trump dijo que Estados Unidos cortaría las exportaciones cruciales a China y aumentaría los aranceles sobre los productos chinos al 100 %, una amenaza maximalista para recuperar la influencia estadounidense perdida. Si todo esto te suena familiar, es por una buena razón. Actualmente, Estados Unidos se enfrenta a una amenaza económica por parte de Irán sorprendentemente similar a la que sufrió por parte de China el año pasado. En respuesta, Trump está empleando la misma estrategia extrema que utilizó contra China y otros socios comerciales: intensificar la amenaza al máximo, exigirle al mundo entero y conformarse solo si consigue algo más de lo que Estados Unidos tenía inicialmente. Trump ha amenazado con aplicar duras represalias contra Irán si no abre el estrecho de Ormuz, la vía marítima crucial por donde transita el 20 % del crudo mundial. El domingo, Trump volvió a subir la apuesta cuando anunció que la Marina estadounidense bloquearía el estrecho. El problema es que esto no es una guerra comercial; es una guerra real, y el último cambio de estrategia podría poner en peligro a más tropas estadounidenses. Hasta ahora, las amenazas extremas de Trump contra Irán no están surtiendo efecto, lo que conlleva el riesgo de un sufrimiento económico duradero para los consumidores y una guerra mortal, que ya ha costado la vida a miles de personas. El manual de estrategias arancelarias ha sido la herramienta predilecta de Trump durante el último año y medio, lanzando con frecuencia amenazas contra diversos socios comerciales, cuyos resultados variaron considerablemente. Si bien Trump se ganó una merecida reputación por retractarse de sus amenazas más alarmantes, como tomar el control de Groenlandia u obligar a Brasil a retirar la acusación de fraude electoral contra el expresidente Jair Bolsonaro, muchos socios comerciales cedieron a sus condiciones. Sin embargo, Irán, al parecer, está siguiendo el modelo de China. En la primavera pasada, Trump elevó los aranceles a China de tal manera que prácticamente impuso un embargo a los productos chinos destinados a Estados Unidos. China respondió restringiendo las exportaciones de minerales de tierras raras, esenciales para una amplia gama de productos electrónicos, lo que puso en peligro a las empresas, los consumidores e incluso a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Finalmente, Trump cedió y redujo drásticamente los aranceles a cambio de la promesa de China de reabrir las compuertas a los minerales de tierras raras. Sin embargo, China nunca cumplió con su promesa, aferrándose a su as bajo la manga, a pesar de las repetidas amenazas de Trump de volver a subir los aranceles, un poder que la Corte Suprema limitó recientemente. De manera similar, Irán considera el control del estrecho de Ormuz como su única baza, una herramienta para detener una guerra existencial y llevar a Estados Unidos a la mesa de negociaciones. El contrapunto económico de Irán, quizás aprendiendo de su aliado, no parece dispuesto a ceder tan fácilmente. “Disfruten del precio actual de la gasolina”, escribió Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, en una publicación en X. “Con lo que se denomina un ‘bloqueo’, pronto echarán de menos la gasolina a US$ 4 o 5”. La amenaza de Trump del domingo de bloquear el estrecho de Ormuz podría estrangular las ventas de petróleo de Irán y los ingresos multimillonarios que están ayudando a financiar su guerra contra Estados Unidos. Pero esas ventas de crudo iraní, de aproximadamente 2 millones de barriles diarios, también contribuían a mantener los precios del petróleo bajo control, al aportar la oferta tan necesaria al mercado mundial. La reacción del mercado a la amenaza de bloqueo de Trump fue inmediata: los futuros del brent, la referencia internacional, subieron un 8 % el domingo por la noche, hasta alcanzar los US$ 103 el barril. El bloqueo de Trump podría impulsar aún más los precios, con un incremento de US$ 10, acercándose a sus máximos recientes, según Jay Hatfield, CEO de Infrastructure Capital Advisors. Hatfield sugiere que los operadores podrían preferir la amenaza de bloqueo a la anterior promesa de Trump de destruir el petróleo y la infraestructura de Irán. Sin embargo, si el mercado anticipa que la guerra se prolongará durante semanas o meses, los precios del petróleo podrían superar rápidamente los US$ 120, alcanzando sus valores más altos en cuatro años, advierte Homayoun Falakshahi, analista principal de Investigación de Crudo en Kpler. Como consecuencia, los estadounidenses deberían prepararse para pagar aún más por la gasolina y otros productos derivados del petróleo





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