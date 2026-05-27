Trump amenaza con atacar a Omán si controla el estrecho de Ormuz con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con atacar a Omán si intenta controlar el estrecho de Ormuz junto con Irán. Esta amenaza se suma a una lista cada vez más larga de países que Trump ha amenazado con atacar o que ha atacado durante sus dos mandatos como presidente. La actitud belicosa de Trump se debe en parte a su adopción de la 'teoría del loco' en materia de política exterior, y ha alcanzado a países de tres de los cinco continentes poblados del mundo.

El presidente Donald Trump ha amenazado con atacar a Omán si intenta controlar el estrecho de Ormuz junto con Irán .

'Omán se comportará igual que todos los demás, o tendremos que bombardearlos', dijo Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca. Esta amenaza se suma a una lista cada vez más larga de países que Trump ha amenazado con atacar o que ha atacado durante sus dos mandatos como presidente. En su segundo mandato, Trump ha lanzado ataques en siete países, incluyendo Irán, Iraq, Nigeria, Somalia, Siria, Venezuela y Yemen.

También ha amenazado o ha dejado abierta la posibilidad de atacar a otros siete países durante este mandato, incluyendo Canadá, Colombia, Cuba, Groenlandia, México, Panamá y ahora Omán. Esta actitud belicosa de Trump se debe en parte a su adopción de la 'teoría del loco' en materia de política exterior, es decir, presentarse como alguien impredecible para hacer más probable que los adversarios extranjeros cedan a sus exigencias.

Sin embargo, esto refleja una postura notablemente belicosa de un presidente que ya ha invadido dos países este año, Irán y Venezuela, y que parece estar considerando un tercero, Cuba. Las amenazas y ataques de Trump han alcanzado a países de tres de los cinco continentes poblados del mundo: África, Asia y América





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